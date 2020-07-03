“光復香港 時代革命”港府深夜定調顛覆罪 港民示威今改舉白紙牌

港版國安法實施後，對於哪些口號會犯分裂國家或顛覆國家政權罪，人大常委、警方、律政司及法律界各有說法。而香港特區政府晚間發表聲明，認定“光復香港 時代革命”口號具有港獨乃至顛覆國家政權的含義。據路透社報道，香港民眾示威已改舉白紙牌並伸五指抗議。

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據德國之聲報道，港府深夜定調：“光復香港 時代革命”口號違法。

香港特區政府發言人7月2日深夜發表聲明稱，“光復香港 時代革命”口號在今時今日，是有港獨、或將香港從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含義。據發言人表示，特區政府嚴正譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為。《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》禁止分裂國家及顛覆國家政權等危害國家安全的行為和活動，特區政府呼籲社會大眾不要以身試法。

而在港版國安法生效當天（7月1日），便有10名香港市民涉違國安法被捕，港警檢取的證物包括印有“香港獨立”丶“光復香港 時代革命”丶“民族自強 香港獨立”的旗幟丶標語或貼紙。針對哪些口號或標語觸犯港版國安法，曾出現不少質疑聲音，以及各種不同的解讀和說法。

據德國之聲說，全國人大常委譚耀宗周四（7月2日）早上在香港商業電台節目《在晴朗的一天出發》上曾表示，他認為“光復香港”口號有問題，指“日本投降才叫光復”，他認為“光復”不含正面意思，應盡量避免使用。但出席同一個節目的香港大學法律學院教授陳弘毅認為，叫喊這個口號存在“灰色地帶”，又指單是展示煽動性字眼的標語及呼喊口號，未必“直接”構成罪行，需視乎涉事者有否煽動他人觸犯法例第20條，即涉組織或策畫分裂國家等。他希望律政司成立相關負責部門後，詳細研究條文並制訂一套合理檢控準則，不可由警方單方面判斷。

據《明報》，警方消息人士稱諮詢法律意見後，確認“光復香港 時代革命”屬違法，因該口號源於本土民主前線（本民前）前發言人梁天琦，而他過往曾提出港獨丶香港國等倡議。然而，律政司司長鄭若驊七一當天在記者會上曾說，“不能單憑叫個別口號決定是否有罪”，要整體看犯罪意圖是否成立，相關口號是否客觀構成顛覆政權以及相關證據。

該報道稱，翻查資料，“光復香港 時代革命”是梁天琦2016年參加立法會新界東補選時的競選口號，“光復”是呼應本民前2015年在大陸水貨客充斥的新界屯門丶沙田丶元朗丶上水等地區發起的光復行動，而“時代革命”是指不同年齡者一起參與革新。同年立法會選舉上，同屬自決派組織的“青年新政”也沿用這個標語作競選口號，該組織成員梁頌恆及游蕙禎其後當選。

在港大哲學系畢業的梁天琦本身提倡香港獨立和“武力抗暴”。2018年6月，他因在旺角騷亂（魚蛋革命）中“襲警”及“參與暴動”被判監6年。

據報道又指，“五大訴求 缺一不可”丶“林鄭下台”及“解散警隊”不涉顛覆國家或觸及國安法，因此喊這三個口號沒問題。

德國之聲說，根據港版國安法，涉嫌干犯分裂國家或顛覆國家政權罪行，最高可囚終身。