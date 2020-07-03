北京多區段再歸低風險 核酸檢測逾千萬人 蔡奇仍促嚴查隱瞞

北京單日新增本地新冠肺炎確診病例已連續五天為個位數，因此也順勢調整低風險地區出京政策。北京市周五疫情防控發布會通報，決定自7月4日0時起，對全市低風險地區出京人員不再要求持有核酸檢測陰性證明。

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據路透社今天報道稱，北京明日起低風險地區出京無須核酸證明，全市已核酸檢測逾千萬人。官方報告，截至7月2日24時，北京累計完成核酸檢測採樣1,041.4萬人，已完成檢測1,005.9萬人。另外，截至目前，北京共查驗出京人員283.2萬人，勸阻5.5萬人。

據北京官員透露，截至目前，共查驗出京人員283.2萬人，其中民航37.8萬、鐵路16.7萬、公路228.7萬；勸阻5.5萬人，其中民航和鐵路1萬人，公路4.5萬人。

首都機場周五稍晚發布公告稱，根據北京口岸入境管理聯防聯控前方指揮部要求，7月4日0時起所有旅客須展示北京健康寶“未見異常”的健康碼並通過體溫檢測後方可進入航站樓。滿足以下兩個條件方可離京：1。目的地政府防控要求；2。北京健康寶健康碼“未見異常”。

北京市委書記蔡奇主持的疫情防控工作領導小組會議強調，要加強重點人員管理，排查隱瞞新發地活動史、隱瞞密切接觸史、不遵守醫學觀察規定的人員，堵塞防控漏洞。

據該報道，中國國家衛生健康委員會周五公布，7月2日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例5例，其中境外輸入病例3例，具體為遼寧1例，上海1例，雲南1例，本土病例2例均在北京；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，在北京。