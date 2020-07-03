印度海關傳刁難中國貨物

印度對來自中國的進口貨品實施額外查驗。上個月中印邊界發生流血衝突後，印度港口扣住從中國進口的貨品，要求提供額外的清關材料。這些查驗是在沒有任何正式命令的情況下實施。據信在中國製造外籍產品也躺槍。據路透社說，中國商務部周四表示，中方沒有針對印度的產品和服務採取任何限制性、歧視性措施；希望印方立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。

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據路透社報道，印度海關刁難中國貨物，鴻海、戴爾和名爵等受到影響。 該報道引述三位消息人士表示，印度對來自中國的進口貨品實施額外查驗，已影響蘋果供應商鴻海在印度南部兩座工廠的運作，在中印關係緊張之際，其他外國企業亦面臨貨品延誤問題。

上個月中印邊界發生流血衝突後，印度港口扣住從中國進口的貨品，要求提供額外的清關材料。這些查驗是在沒有任何正式命令的情況下實施。

蘋果及戴爾等企業竭力安排貨物清關之際，消息人士表示，由於到貨延誤，鴻海在印度南部兩座工廠的數以百計員工本周沒有工作可做。

第一名消息人士稱，鴻海有超過150批船貨困在欽奈港，其中包含智能手機及電子產品零部件，儘管其中有些貨品正在緩慢清關。這些船貨的零部件總體數量尚不明朗。第二位消息人士稱，雖然上周戴爾公司一些被拖延的貨物已經被放行，但本周還有大約130批貨物卡在印度港口，其中包括大約六個集裝箱用於服務器和台式電腦的零部件。此外，一名消息人士表示，中國上海汽車旗下的名爵汽車也有一些貨物被卡在印度南部的一個港口。名爵去年開始在印度銷售汽車，並已承諾投資6.5億美元。

鴻海位於印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)及安德拉邦(Andhra Pradesh)的兩座工廠主要組裝蘋果及小米的智能手機，僱用成千上萬的員工，許多員工是住在公司提供的宿舍。

該報道稱，不過，鴻海、蘋果及小米皆未回應置評請求。戴爾未回復置評請求。負責監管海關部門的印度財政部也未予回應。兩名財政部官員表示，檢查措施是暫時的，很快就會放寬。據一名官員表示，“我們沒有辦法一直檢查100%的貨物。非中資企業的貨物將會優先清關。”

儘管這些干擾造成的確切影響暫不清楚，但此前印度的企業已經受到最近幾個月疫情封鎖造成的供應鏈中斷的困擾。企業經營活動剛剛有所好轉。

知名的美國-印度遊說團體和當地行業組織已經敦促印度政府進行干預。