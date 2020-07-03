有地震 又疑奇聲是真龍下凡 千萬人貴州圍觀 專家初指是鳥

中國貴州省威寧縣山區近日出現奇特聲源，經網絡傳播加料竟變成“龍吟聲”，每天引發數千民眾前往圍觀，造成交通堵塞。官方為此請出專家調查闢謠，初步認定是黃腳三趾鶉的鳥叫聲。

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據中央社今天報道稱，貴州山區謠傳龍吟聲引發圍觀，專家指：是鳥叫。消息說，中國大陸貴州省威寧縣山區近日出現奇特聲源，官方為此請出專家調查闢謠，初步認定是黃腳三趾鶉的鳥叫聲。

該報道綜合中新視頻、貴陽日報等媒體，貴州威寧縣秀水鎮堅強村意志組山坡上一塊玉米地大約10天前開始出現沈穩而悠長的低吼聲，且持續不斷。經網友在“抖音”、“快手”等影音平台發布後，再經渲染內容、杜撰聲音等造假手法，最後竟傳為“龍吟聲”。據消息稱，近日，每天有數千人前往圍觀“看稀奇”，造成交通堵塞，迫使當地政府不得不設關卡勸返。

7月2日，距離威寧縣49公里的赫章縣發生規模4.5地震，又在網絡被繪聲繪影為龍吟地動；地質專家為此澄清，不明聲源與地質活動無關。消息指威寧縣委宣傳部今天聲明，經鳥類專家初步認定，不明聲源是一種名為黃腳三趾鶉的鳥類發出。

為儘快查明不明聲源產生原因，威寧縣邀請國務院特殊津貼專家、貴州省野生動植物管理站站長冉景丞赴現場進行調查核實，根據多日來當地民眾現場錄製的聲音以及目擊者描述，並現場對不明聲源進行採樣、分析和比對，可初步認定不明聲源是黃腳三趾鶉發出。