瑞幸造假案董事長欲引咎辭職 罷免卻失敗了

中國咖啡連鎖公司瑞幸咖啡(Luckin Coffee)周四表示，聯合創始人陸正耀(Charles Lu)仍將擔任董事長，因董事會未能獲得罷免他所需的票數。瑞幸被華爾街股市停牌。瑞幸咖啡解僱了前首席執行官、首席運營官和他們的某些下屬，因證據顯示這些人與捏造銷售交易有關。

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據華爾街日報今天報道稱，瑞幸咖啡董事會罷免董事長陸正耀的努力以失敗告終。該公司未披露計票情況。

要解除陸正耀的董事兼董事長職務，須經至少三分之二與會且參加表決的董事投票通過。

此前一天，瑞幸咖啡宣布將解僱12名員工，這些人或者參與了去年3.1億美元的銷售額造假行為，或者對造假知情。此外，瑞幸咖啡表示，還有15名員工面臨其他紀律處分，並且該公司將終止與所有參與所稱的造假行為的第三方的業務關係。

據該報道稱，瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc.)解僱了前首席執行官、首席運營官和他們的某些下屬，因證據顯示這些人與捏造銷售交易有關。

這家處於困境的中國連鎖咖啡店周三表示，內部調查顯示捏造銷售數據的作法始於2019年4月，當年收入虛報了人民幣21.2億元（合3億美元），成本和支出虛報了人民幣13.4億元。

目前發現的證據顯示，該公司前首席執行官錢治亞、前首席運營官劉劍和一些員工涉嫌參與捏造銷售數據，支持這些捏造交易的資金通過一些與該公司員工相關的第三方或其他相關方流入該公司。

瑞幸咖啡表示，其董事會3月成立的一個特別委員會已大致完成調查。