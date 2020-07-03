羅冠聰走英 黃之鋒搬家

據香港媒體今天報道，“港區國安法”生效前，前香港眾志創黨主席羅冠聰、副主席鄭家朗已於6月27日搭機離港前往英國；前香港眾志秘書長黃之鋒一家3人則於6月28日凌晨搬家。消息說，香港眾志解散後，多名成員仍遭神秘人士圍堵跟蹤。

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據中央社今天引述港媒：港區國安法生效前，羅冠聰赴英黃之鋒搬家。據港媒今天說，“港區國安法”生效前，前香港眾志創黨主席羅冠聰於6月27日搭機離港前往英國；前香港眾志秘書長黃之鋒一家3人於6月28日凌晨搬家。消息說，前香港眾志創黨副主席鄭家朗已於6月27日搭機離港前往英國。

中央社說，隸屬香港中聯辦的文匯報上午發出快訊稱，羅冠聰6月27日下午出席立法會選舉民主派初選論壇後就前往機場，再會合鄭家朗一起搭乘班機離港前往英國。這也是羅冠聰最後一次在香港公開露面。該報稱，2日晚上7時，鄭家朗在臉書專頁貼出他透過視訊接受一家台灣電視台（華視）訪問的影片，影片顯示，鄭家朗接受訪問時的背景是淺白色，與羅冠聰前晚透過視訊接受美國國會聽證的背景畫面相似。

鄭家朗接受華視專訪表示，香港眾志解散後，多名成員仍遭神秘人士圍堵跟蹤。他表示，前香港眾志成員會繼續以不同的方式參與香港的運動。

羅冠聰昨晚則在臉書發文證實他已離開香港，但評估風險，暫時不便透露更多資訊。

據文匯報稱，對外表示不會走的黃之鋒，則在港區國安法通過前兩日，即28日凌晨與父母一起乘夜色搬離位於港島南區海怡半島的住家，然後“潛水”多日，昨日下午才出現在觀塘藍田街站拉票。該報引述海怡一名李姓鄰居透露，6月28日凌晨3時許，他返回海怡家中時，突然發現13座有兩男一女拖着一堆行李準備離開，他正奇怪為何有人凌晨搬行李離家時，猛然看到其中一人是黃之鋒，而身旁的兩人相信是黃之鋒的父母。

中央社指文匯報記者昨天向同座大廈鄰居打聽，都稱最近幾天不見黃之鋒的身影。

該報道說，黃之鋒昨晚在臉書貼出數張在藍田拉票的照片表示，早前傳出，中共在港區國安法通過隔天，即7月1日，就會立刻拘捕他。結果現在他還是“無穿無爛，完好無缺”，好端端的在藍田擺街站，跟大家交流、聊天、接受採訪、發傳單，一切也是得來不易。黃之鋒感謝大家7月1日站出來，並指如果出來的人數不夠多，完全勢孤力弱的話，說不定他已在1日晚間被上門抄家拘捕。