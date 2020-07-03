美國防部：中國南海軍演將進一步破壞區域穩定 不利緩解緊張局勢

美國國防部周四（7月2號）罕見發布聲明，對於解放軍在南海西沙群島軍演表示關切，認為中國在爭議海進行軍事演習不利於緩解緊張局勢與維持穩定。

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中華人民共和國海南海事局6月27日發布了西沙海域航行警告，表示解放軍將在7月1日至7月5日期間於西沙水域舉行軍事演習。中方沒有披露更詳細的信息，但根據中國官方媒體的解讀，此次西沙軍演旨在展示奪島作戰的能力。有報道指，在菲律賓與中國存在領土爭端的南沙群島海域，菲律賓實際控制着多個島礁，在中業島上更有駐軍、修建了軍用機場。2019年以及2016年，中國軍隊也曾在西沙水域舉行過演習。

美國國防部傍晚罕見對南海軍演發出聲明表達關切。

美國國防部聲明指出，解放軍演習的區域包括爭議水域與領土，在南海爭議領域進行軍事演習，不利於緩解緊張局勢與維持穩定。聲明表示，中國的行動將進一步破壞南海局勢，也違反中國在2002年“南海各方行為宣言”承諾。宣言簽署各方承諾不採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動。

美國國防部也指出，這次軍演是中國非法海事主張並不利於南海周遭鄰國的最新一次行動。中國的行動與其承諾不會將南海軍事化及美國建立自由開放印太願景形成強烈對比。自由開放印太願景是所有國家不分大小，主權皆能獲得保障、不受脅迫，並能依循公認的國際規則與規範追求經濟成長。

美國國防部表示，會持續監控情勢，期望中國能減緩南海軍事化與對鄰國的脅迫。國防部也敦促各方克制，不要採取可能加劇南海爭端的軍事活動。

南海地區蘊藏有豐富的自然資源，同時也是重要的國際航道，目前每年經由南海的國際貿易運輸額高達5萬億美元。目前，西沙群島處於中國的完全控制下，但對當地提有主權訴求的還有越南。越南外交部發言人黎氏秋姮7月2日在例行記者會上表示，“中國在越南黃沙群島（西沙群島）海域舉行軍演的行為侵犯了越南的主權”，並稱這會損害北京當局與東南亞國家聯盟的關係。

東盟（ASEAN）10個成員國6月26日舉行視像峰會後發表聲明，反對中國宣稱擁有南海主權。據東盟在聲明中重申，《聯合國海洋法公約》是界定內水、領海、臨接海域、大陸架、專屬經濟區（EEZ）、公海等重要概念，亦是全球領海爭議的裁決根據。越南以東盟名義翌日發表聲明，指應以1982年通過的《聯合國海洋法公約》為基礎，反對中國以歷史為由，宣稱擁有南海主權。