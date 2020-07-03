金凰兩百億元假黃金擔保案 首有官員落馬

在納斯達克（Nasdaq）上市的中國大型黃金首飾製造商武漢金凰珠寶即金凰，近日傳出懷疑以83噸假黃金作擔保，套現200億元人民幣，事件震驚業界。《證券時報》旗下的“券商中國”記者從不同渠道得悉，中國人民財產保險湖北省分公司黨委書記、總經理劉方明已被免職，接受當局調查。有金融業界人士對《蘋果》指，可能有人把將“黃金”運入金庫前，未有檢測成色，最終東窗事發，連保險公司都可能隨時拒絕賠償。有學者亦認為，事件可能是有公司收買一些“關鍵人物”，企圖瞞天過海。消息未提大批假黃金來源細節。

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據蘋果日報今天報道，最狂詐騙，83噸“黃金”呃$222億擔保，保險高層受查，學者指：收買關鍵人物瞞天過海。

據中國媒體報道指出，中國人民財產保險湖北省分公司黨委書記、總經理劉方明在5月底、6月初已經被當局調查，因內部管理問題，劉方明已被人保財險免職，免職已有一段時間。劉方明被調查的原因尚未對外公布，不少業內人士分析，他被調查或與武漢金凰百億巨額違約事件有關。“劉方明被查，不排除和黃金造假案有關！”一名保險業內人士透露，人保財險湖北分公司就是做了這項業務，當局調查事件中是否涉及腐敗問題。

據悉，劉方明在人保財險湖北各分支機構工作多年。2007年以來，劉方明歷任人保財險武漢分公司副總經理、總經理，湖北省分公司總經理助理、副總經理、總經理。2013至2017年，劉方明甚至曾兼任人保財險湖北省分公司副總經理和武漢分公司總經理。在劉方明擔任省、市兩級分公司主要負責人期間，正是武漢金凰珠寶利用“黃金質押+保單”方式大肆融資的階段。

據中國媒體報道指，自2015年以來，金凰多次以“黃金質押+保單”的方式，透過信託計畫融資，合共獲得來自金融機構的200億元融資，目前尚未到期的融資額約為160億元（約178億港元）。最近的信託公司保單顯示，金凰將他們最重要的擔保物，即是黃金存放在銀行保險箱，並為這批黃金購買“財產險附加盜搶險”，信託公司為保單第一受益人，金凰為保單被保險人。

金凰在去年下半年出現違約，東莞信託在今年2月清點擔保品時，發現黃金居然是假的，“純金金條”竟變成“鍍金銅合金”。金凰珠寶的最大債主中國民生信託則得到法院批准，提前檢驗那些作為質押品的黃金，今年5月證實，黃金同樣是假的。

據該報道，目前尚未確定金凰用於擔保的黃金，是一開始就是贗品，還是後來被人調包，因為東莞信託及中國民生信託均表示，黃金在存入銀行之前曾經由第三方檢驗，銀行沒有這些黃金被提領的紀錄。6月24日，上海黃金交易所表示，由於金凰珠寶違反《上海黃金交易所會員管理辦法》及《上海黃金交易所違規處理辦法》規定，經上海黃金交易所理事會審議同意，決定取消金凰珠寶會員資格。

據蘋果日報，83噸“黃金”換來220億港元融資，究竟整件事責任在何方？內地普華商業集團董事長翟山鷹對內媒分析事件時，指“質押”成為事件的關鍵詞，“質押”和“抵押”分別就在於是否轉移擔保財產的所有權。抵押的物權偏向於抵押人，而質押的物權已經轉移，違約後物權就完全轉移了。抵押物毀損或價值減少，由抵押人承擔責任；質押物毀損或價值減少，都是由質押權人承擔責任。

因為金凰相關信託成立時，採用“實物黃金質押+保險公司承保”的“雙保險”措施，保險人交付給受益人的黃金，應經過雙方認可的第三方機構檢測及格。如質量和重量不符合保險單約定，即視同發生保險事故，由保險人承擔全部賠償責任。翟山鷹估計，金凰最終或對信託機構和銀行提出起訴，理由是他們所採取的方式是質押而不是抵押。

據中國獨立經濟學者賀江兵向《蘋果》分析指，過往國內這些假金套現情況亦有發生，最有可能是一些公司收買了“關鍵人物”，企圖瞞天過海。賀江兵認為這些假金騙局在中國並不罕見，可能都是與“腐敗有關”，只要“把做信託及保險的人收買就行”，便能夠共同合作“圈錢”。他又指金凰珠寶在美國有上市，在中美貿易戰的情況下，事件相信再成為美國攻擊中國的借口。