雖遭轟 英國滙豐緊盯中國有錢人市場 加大在華投資

由於滙豐對香港國安法表態支持，近日遭到部份公司股東及英國議員抨擊。但滙豐控股今天宣布新增中國內地投資，擴大財富管理及保險業務。滙豐官員稱希望中長期成為亞洲財富管理市場龍頭。

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據路透社今天報道說，滙豐雖因力挺香港國安法遭抨擊，仍將新增中國內地投資。根據滙豐控股周五宣布說，將新增中國內地投資，擴大財富管理及保險業務。據滙豐聲明表示，將在內地籌備設立一家金融科技服務公司，集團在中國內地的壽險合資公司將招募新人，在上海及廣州向客戶提供非銀行網點的財富管理服務。

由於滙豐對香港國安法表態支持，近日遭到部份公司股東及英國議員抨擊。

據該報道，許多國際金融機構均看好在中國及亞洲為中上階級及富人提供服務的商機。滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷(Greg Hingston)稍早表示，滙豐希望中長期成為亞洲財富管理市場龍頭。