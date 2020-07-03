默克爾：對華關係具有戰略意義

據路透社報道，儘管香港局勢動蕩，德國總理安格拉·默克爾和歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩仍希望繼續與中國對話。

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默克爾周四在德國擔任歐盟輪值主席國之初與歐盟委員會舉行視頻會議後表示：“與中國的關係很重要，具有戰略意義。”在相互尊重的前提下，人們必須能和北京領導層公開討論所有問題，從人權到經濟問題全都在內。馮德萊恩強調，歐盟還將在會談中發揮其經濟影響力，畢竟歐盟是中國最大的貿易夥伴。歐盟國家的共同立場將對北京產生影響。默克爾總理說，歐盟外長就受到爭議的中國安全法在香港生效發表了明確聲明，她為此感到很滿意。但她拒絕了象英國那樣接受香港華人的倡議。她說，德國有避難庇護法，可接納全世界受到政治迫害者。因此，不需要特殊規定。

德國財經網報道說：由於新冠危機，原定於9月份舉行的中歐峰會不得不推遲。 但默克爾說：“但與此同時，我們將繼續與中國在所有領域進行對話。” 其中包括人權和社會問題，還包括投資保護協定，貿易關係的互惠性和氣候保護。默克爾說，沒有中國，世界的氣候變化就不會停止。中國在這方面已做了一些事情。和中國“緊密合作，符合歐洲的近期利益”。

德國外長馬斯周三在德國電視二台要求歐盟對中國發出統一信號，並且信號迅速、準確。這位社民黨政治家表示，香港正在發生的事情令人擔憂。 香港的自治正在一點一點地消失。 但歐盟各國必須團結一致，向中國發聲，才會有份量。