央視調查：年收入12-20萬人群感覺最幸福

中國央視財經頻道發布的最新“中國經濟生活大調查”顯示，收入高低和幸福感非絕對正比的關係。年收入從人民幣12萬元成長到100萬元，幸福感比例相差並不明顯。

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根據央視網，這份調查是基於10萬份公眾問卷得出的分析結果，已有14年歷史。中國經濟生活大調查（2019—2020）中，針對“幸福”展開調查，有43.81%的受訪者感覺自己幸福，只有11.92%的人感到不幸福，4成多的人表示感覺一般。

收入跟幸福感之間並非絕對的正比關係。年收入1萬元以下的低收入人群，幸福感並不是最低的，隨著個人年收入成長至12萬，感到幸福的人群比例逐漸增高。

年收入12萬成長到100萬時，幸福的人群比例相差並不十分明顯。而在不幸福的人群中，年收入超過100萬的高收入人群，不幸福的比例是最高的。

至於一年賺多少錢最幸福，根據調查，答案是12萬到20萬，這些人群中，每10人就有6人感到生活的美好。

調查結果顯示，女性一生中最易感到幸福的年齡段是26到35歲。這個年齡段中，近一半的女性表示自己的生活幸福知足。其次是18到25歲的女性，但她們只比46到59歲的女性幸福一點點，36到45歲女性的幸福比例較低，與60歲以上的女性差不多。

而男性一生的幸福走向恰恰與女性相反，60歲以上的男性與18到25歲的青年是幸福比例最高的兩個男性人群，而男性一生中壓力最大的時候是46到59歲。