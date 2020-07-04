港澳辦副主任：人大常委會可按香港情況繼續制定國安法律

中國國務院港澳辦副主任鄧中華最新在接受央視節目《焦點訪談》受訪時表示，全國人大授權人大常委會訂立港區國安法，並非只是一次的授權，常委會將來可以根據香港實際情況，繼續制訂相關法律，並就危害國家安全有關行為定罪量刑。

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鄧中華表示，5 月 28 日的全國人民代表大會的決定，給全國人大常委會制定港區國安法的授權不是一次性。以後全國人大常委會可以根據香港的實際情況，“繼續制定相關的法律，可以繼續就危害國家安全的有關行為定罪量刑”。他強調，中央對香港有憲制責任，而管理國安事務屬中央的權力，國安法的依據，而港區國安法涵蓋實體法、程序法和組織法的法律，做法考慮了香港的特殊性，可令香港國安法成為一個有效的制度。

鄧中華續指，中國國家刑法中，對危害國安的規定有十幾項，但港區國安法僅針對四項罪名，重申全國人大予人大常委會的授權不是一次性，日後可繼續就其他危害國安的行為，制定相關法律，就危害國家安全有關行為，定罪量刑。他並稱，港區國安法只針對四種罪行作出規定，是要重點打擊當前在香港發生的危害國家行為，中央並只是規管極少數，大部分案件都讓特區相關機構去管轄。

鄧中華稱，香港從回歸當天就重新納入到國家的治理體系，港區國安法能為香港有效維護國安提供保障制度和機制，亦能切實推進中央對香港全面管治權的落實。