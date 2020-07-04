美派兩艘航母進入南海解放軍演習海域

華爾街日報報道，美國正派遣兩艘航空母艦前赴南海，而中國解放軍正在當地海域進行軍事演習。報道指，美國此舉目的是要向中國發出訊號，對北京在該區窮兵黷武的舉措表示不滿。

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報道指，美國星期六在南海舉行近年來其中一次最大規模的軍事演習，參加演習的有雷根號（USS Ronald Reagan）和尼米茲號（USS Nimitz）兩艘航空母艦。中國也在該海域附近進行軍演。

中美兩國的關係因為貿易摩擦、新冠狀病毒的疫情以及中國在香港的打壓而趨向緊張，美國官員表示，他們要挑戰他們形容為北京在該區非法的領土宣稱。

雷根號所率領的海軍組群的攻擊隊司令官魏考夫（George Wikoff）海軍少將說：“美國軍演的目的是要給我們的夥伴和盟國非常清晰的知道，我們對這個地區安全和穩定的承諾。”

兩艘航空和其他四艘軍艦參與的軍演，將包括航母全天候飛行攻擊能量的演習。

報道指，近年來，南海是北京闖開傳統海事邊界向外伸張的中心，中國的領土主張，幾乎包括了整個南海，導致與其他東盟國家發生爭執，為此中國還在人工島上部署飛彈以及干擾儀器，試圖為在該區進行活動的美國和盟友造成困擾。

中國7月1日開始在西沙群島一帶進行軍事演習，華爾街日報指，中國在1974年從越南手上奪取該群島。中國的官媒指，這次演習將一直維持到這個星期日。

報道指，中美雙方在同時同一地點舉行軍演，是非常罕見的。

魏考夫海軍少將拒絕披露美國的航母在南海何處進行軍演，他只說軍演並非是針對中國，但北京在該區的窮兵黷武是美國加強在該區活動的理由。