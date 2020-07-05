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中國提高低保 或超李克強指6億人收入千元水平

圖為一名消費者在一家北京菜市場點數人民幣 資料照片 路透社照片

中國疫情之下，各項社會保障制度變得更為重要。中國時報說觀察中國大陸今年以來，已有至少16個省份明確調整城鄉最低生活保障標準。從排行榜來看，目前上海、北京、廣東補助標準位居全大陸前3。以上海市為例，據上海民政局消息，上海從7月1日起調整最低生活保障等社會救助標準，從每人每月1160元人民幣調整為每人每月1240元，增加80元、增幅6.9％。消息未提中國受惠民眾人數，早前中國總理李克強曾指中國六億人口月薪千元。