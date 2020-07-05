傳特朗普欲對中國打3組合拳

港區國安法與美國“香港自治法案”再刺激中美關係緊張，美國總統特朗普亦趁美國獨立日之機，也再次就新冠肺炎疫情指摘中國。美國傳媒報道，特朗普正謀畫最多3項對付中國行動，預料最新數日之內就會出手。美國總統特朗普仍未簽署《香港自治法案》，但有份提出法案的共和黨籍參議員圖米（Pat Toomey）認為，特朗普毫無疑問會簽署法案，亦有信心法案會妥善實施。

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據香港經濟日報今天報道稱，中美角力特朗普或謀3招對付中國“數日內出手”。美國周六（4日）慶祝獨立244周年，而單日全國新冠肺炎確診病例增至近6萬水平。特朗普在演說中則再次將責任歸究中國，稱美國原本過得很好，直至來自中國的病毒傳入。特朗普表示，“拿美國着數的國家”原本正向美國支付“數以百億關稅”，但美國卻突然遭到來自中國的病毒衝擊。特朗普再次指控，中國“欺騙全世界”，揚言要令中國負上責任。

據該報道，有華府官員向彭博社透露，特朗普正考慮推出2至3項針對中國措施，並預料會在短期內公布，時機或以日計而非周計。但消息人士並無交代，特朗普會採取什麼行動，或會就什麼原因採取行動。

美國國會兩院上周通過“香港自治法案”，容許制裁“損害一國兩制”中方官員以及與之做生意銀行。法案現時送交白宮，特朗普尚未簽署生效。上周亦傳出特朗普準備以“維吾爾人權法案”向中國推出制裁，但消息至周末也未有實現。

港區國安法上周實施前後，美國宣布向香港禁運軍民兩用敏感科技，具體受影響貨物名單仍未公布。

據該報道說，美國總統特朗普仍未簽署《香港自治法案》，但彭博社引述消息指，他可能在短時間內公布採取兩至三項針對中國的行動。

美國國會通過的《香港自治法案》仍在等候特朗普簽署之際，彭博社引述一名華府官員報道，特朗普正考慮對中方採取兩、三項行動，並很可能在幾日內公布，但該官員無披露詳情。

港區國安法6月30日晚刊憲生效後，美國參眾兩院相繼通過《香港自治法案》，法案可制裁美國認為損害香港自治的中國官員，以及在知情下與其有業務往來的金融機構等。白宮尚未回應特朗普是否支持立法。特朗普將有十天時間考慮簽署或提出反對，否則法案會在十日後自動生效。

據報道稱，特朗普在白宮慶祝獨立日活動上發表演說，指相信年底前會研發出新型冠狀病毒的治療方法或疫苗；又再次將疫情爆發的責任歸咎中國。他稱中國的欺騙和隱瞞，令病毒散播至全球189個國家，中國必須為此負上全部責任。