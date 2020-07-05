名聲不太好? 孔子學院疑黨決定下改名了

曾被視為中國對世界宣傳文化軟實力的孔子學院，疑因在海外聲名狼藉而被迫改名。Twitter及微博近日突然瘋傳一則由中國教育部發出的文件，表示將孔子學院總部更名為“教育部中外語言交流中心”，不再對外使用“國家漢辦”的名稱。據蘋果日報引分析指出，孔子學院如今已經成為眾矢之的，中共又玩起了“灌湯不換藥”的伎倆，不過在全球“疑中”、“拒中”，甚至“抗中”的潮流大趨勢下，縱使是改頭換面，也脫不了淪為中共“洗腦機器”的惡名。

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據蘋果日報報道，聲名狼籍孔子學院疑改名“教育部中外語言交流中心”，網民指：脫不了洗腦機器惡名。雖然孔子學院總部/國家漢辦的官方網站依然存在，但《蘋果》發現，教育部中外語言交流中心已經開始運作，並逐步取代國家漢辦的角色。

中國內地網民則不以為然，認為孔子學院多年來在海外成效不彰，“這麼愚蠢的機構，改名不如撤銷”。

該份由教育部發出的文件表示，為進一步做好中外語言交流合作工作，根據中央編辦批覆，經教育部黨組研究決定，將孔子學院總部更名為教育部中外語言交流合作中心，不再對外使用“國家漢辦（英文 HANBAN）”名稱。文件還指出，該中心的主要職責是：承擔參與制定和實施國際中文教育總體戰略和系列國家標準，建設、管理國際中文教育資源體系，運行國際中文教育項目，開展相關國際交流合作等。

據《蘋果》發現，孔子學院總部/ 國家漢辦的官方網站（www.hanban.org）依然“健在”，並沒有更改名稱的通告。不過，微信上月30日流傳的一份“對外漢語公開課訂閱號”文宣資料則顯示，教育部中外語言交流中心已經成立，並且開始運作，包括協辦2020年線上全美中文大會。該份文宣還指，教育部中外語言交流中心，以往稱為“孔子學院總部/ 國家漢辦”，而該中心主任馬箭飛博士，之前的銜頭正是國家漢辦黨委書記、孔子學院總部副總幹事、國家漢辦副主任。該文宣並且披露，“網絡孔子學院”公眾號，已經改名為“中文聯盟”。至於教育部中外語言交流中心，目前在網上仍未有相關資料，官方媒體也未曾為該中心作出宣傳。

據蘋果日報，對於今次孔子學院總部更改，內地不少“心水清網民”直指，孔子學院“因為名聲臭了，以為換個名字就能掩人耳目”，還揶揄：“將妓院改成青樓、怡紅院，妓女改成長三，么二，花煙間、書寓等，有什麼本質區別嗎？不過是故弄玄虛，愚弄外國人罷了。”更有網民狠批，這種宣傳中國文化軟實力的方法成效不彰，花了大筆納稅人金錢，卻被外國人“懷疑是文化侵略”，怒斥：“這麼愚蠢的機構，改名不如撤銷”。

作為宣揚中國文化軟實力的孔子學院，始於江澤民時代，由時任政治局常委李長春親自推動，到2004年胡錦濤時代正式成立，並開始由中國政府出資在世界各地的大學建造孔子學院；教師、教材和運作資金由中國教育部旗下的國家漢辦來提供，耗資數百億元人民幣，鼎盛時期，全球140個國家（地區）建立512所孔子學院和1,073個孔子課堂。

直至近年，歐美多國開始發現，孔子學院“貨不對辦”，表面是文化交流，但實質是替中共進行統戰，甚至有干預學術自由之嫌，之後爭議不斷升級，各國亦陸續關閉孔子學院。美國超過100家孔子學院當中大約40家已經關閉，而近年與中國交惡的瑞典，當地最後一所孔子學院已於今年4月被關閉。