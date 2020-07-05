抖音指黨從未要求搜集印度數據 努力保持與政府距離

印中邊境衝突導致印度排斥中國產品，並以安全為由停止使用中國信息科技產品。TikTok執行長Kevin Mayer稍早表示，中國政府從未要求提供用戶數據，而且如果政府提出這樣的要求，TikTok也不會答應。抖音並說努力與北京保持距離。

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據路透社報道稱，TikTok對其應用在印度被禁做出回應，努力與北京保持距離。

路透社說所看到的一封信函，在印度宣布禁用59個主要來自中國的應用程序後，中國字節跳動旗下的社交媒體應用TikTok說努力與北京保持距離。在一封路透周五看到的日期為6月28日的致印度政府的信中，TikTok執行長Kevin Mayer表示，中國政府從未要求提供用戶數據，而且如果政府提出這樣的要求，TikTok也不會答應。

在中印兩國發生邊境衝突後，印度宣布禁用TikTok和其他58款主要來自中國的應用程序，其中包括騰訊的微信和阿里巴巴的UC瀏覽器。

據TikTok執行長Kevin Mayer說，“我可以證實，中國政府從未要求我們提供印度TikTok用戶的數據,“Mayer並補充稱，印度用戶數據存儲在新加坡的服務器中，“如果我們將來真的收到這樣的要求，我們也不會答應。” 在信中，Mayer強調，TikTok在印度的投資、3,500多名直接和間接員工以及覆蓋14種語言的內容。據TikTok執行長Kevin Mayer又說，“我們用戶的隱私以及印度的安全和主權對我們至關重要，”他寫道，“我們已經宣布了在印度建立數據中心的計畫。”

路透社引述一位知情人士表示，這封信是在TikTOk與印度政府可能於下周舉行會議之前發出的。

TikTok的母公司是中國的字節跳動，但作為抖音的國際版，TikTok在中國內地無法使用。為了吸引全球用戶，TikTok一直尋求與其中國母公司保持距離。

據該報道，TikTok已經承諾在印度投資10億美元。自2017年推出以來，TikTok已經成為增長最快的社交媒體應用之一。按用戶計算，印度是其最大的市場，美國緊隨其後。

據報美國《華爾街日報》和其他媒體最先報導了這封信函。