納瓦羅：《國安法》實際將香港人置於“大防火牆集中營”內

6月30日，北京手中的人大立法機器通過了《港版國安法》，破壞了香港司法的獨立，引發全球強烈回應。白宮貿易顧問彼得·納瓦羅（Peter Navarro）周六（7月4日）表示，《國安法》實際將香港人置於一個“大防火牆集中營”內。

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納瓦羅是在周六福克斯節目“Fox & Friends Weekend”採訪時說以上這番話的，他說：今天（7月4日），美國人即使是在慶祝我們自己的獨立之際，同時正在哀悼香港自治的喪失。“香港居民將被置於“一個大的防火牆集中營（firewall concentration camp）”中，這是“你能想像的最糟糕的奧威爾式噩夢”。

納瓦羅說：“我認為美國人可能想要思索，香港人在中共的手中、在中共的殘暴之手中正發生着什麼。”

他還強調，不要以為這隻發生在香港，中共對美國也這樣做，它們（中共）現在正在“用病毒撕裂我們”。

“因此，我們必須對中國（中共）採取強硬態度。”納瓦羅說，“特朗普總統是唯一這麼做的總統。”

美國國務卿蓬佩奧7月1日強烈譴責中國強推《國安法》。他說，自由的香港是世界上最穩定、繁榮和充滿活力的城市之一；但“現在，它將成為另一個共產黨管轄的城市，那裡的人民將受制於黨權貴的古怪想法”。

在港版《國安法》7月1日實施後，美國立即宣布了制裁和限制措施，英國、澳大利亞、日本、加拿大和歐盟也紛紛進行譴責並採取相關措施。