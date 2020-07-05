英國將禁華為參與5G項目 6個月內停用

英國媒體透露，英國首相約翰遜將宣布，將從今年開始，逐步減少中國電信企業華為參與英國5G移動網絡建設。報道透露，英國情報機構-政府通信總部（GCHQ）旗下的國家網絡安全中心，將於下周向首相約翰遜提交一份報告，其中會指出，美國對華為實施的制裁措施，將迫使該公司使用一些尚未可以信賴的技術，因此使其參與5G項目的風險變得難以管控。

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據李文讀報今天引述英國媒體指，英國將禁止華為參與5G項目。

《星期日電訊報》報道，英國首相約翰遜將宣布，將從今年開始，逐步減少中國電信企業華為參與英國5G移動網絡建設。報道透露，英國情報機構-政府通信總部（GCHQ）旗下的國家網絡安全中心，將於下周向首相約翰遜提交一份報告，其中會指出，美國對華為實施的制裁措施，將迫使該公司使用一些尚未可以信賴的技術，因此使其參與5G項目的風險變得難以管控。為此，英國政府官員已在草擬計畫，在未來六個月內就開始停止在5G網絡上安裝華為提供的設備。報道指出，這一做法意味着英國首相約翰遜對華為態度的大轉彎。今年1月，約翰遜曾不顧美國的反對，宣布允許華為參與建設英國5G網絡的部分環節。

《星期日泰晤士報》也在頭版報道，英國政府通信總部旗下的國家網絡安全中心，將向英國政府提交報告，指出華為因為受到美國制裁，不能再購置一些美國製造的零件，因此降低了其5G網絡設備的安全性。為此，英國政府計畫從今年年底開始，逐步停止使用華為提供的5G網絡設備。

《星期日郵報》在頭版刊登照片報道，昨天是英國英格蘭地區的“超級星期六”，因為經過了104天的封閉令之後，當地的酒吧、餐廳、酒店、理髮店、電影院、遊樂場、博物館及藝術畫廊等均在重新開放，新人們也終於可以再度舉行婚禮。報道形容，昨天的解封大致成功，英國在疫情後開始逐步恢復正常生活，英國人的臉上也重現笑容。該報還透露，英國政府還將宣布，豁免國際體育明星入境後需要隔離檢疫14天的規定，從而使今年夏季的一系列重要國際體育賽事得以如期舉行。 《星期日星報》報道，昨天英國英格蘭地區的酒吧在過去三個月以來首次重開，不少人都涌到酒吧喝兩杯慶祝一番，一天內就消耗了1500萬品脫（相等於852萬公升）的啤酒。因此報道估計，不少英國人今天早上起床後，都會感覺到有些頭痛。報道還引述英國警方表示，昨天酒客們在酒吧內的行為大致良好。

據資深媒體人李文讀報引述《觀察家報》則指出，由於不少人仍然擔心新冠疫情，因此昨天仍有不少酒吧沒有開門營業，而在重開的一些酒吧，酒客光顧的人數也比預期的少。另外，該報委託進行的最新民調結果也顯示，52%的受訪者認為，酒吧重開的決定過於倉促。只有不到四分之一的受訪者覺得，現在是重開酒吧的最佳時機。