近半中國豪雨不停 長江中下游汛情告急

長江流域豪雨不斷。中國官方下午表示，長江中下游及洞庭湖、鄱陽湖進水量明顯增加，導致沿岸水位至今持續上漲。預測未來幾天，自湖北監利到江蘇江陰之間的長江，將全面超過警戒水位。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，長江中下游豪雨，1200公里水位將超過警戒線。中國官方預測未來幾天，自湖北監利到江蘇江陰之間的長江，將全面超過警戒水位。

湖北省監利縣位在洞庭湖注入長江口的對岸，屬長江中游。江蘇省江陰市則介於南京與上海之間，屬長江下游，兩地之間的長江河段，長達約1200公里。該報道引述新華社消息，中國水文單位預測，長江中下游幹流的湖北監利到江蘇江陰段，未來幾天將全面超過警戒水位，最高水位將超過警戒線0.5至1公尺左右。

在豪雨持續的情況下，位在洞庭湖注入長江口的湖南省岳陽市蓮花塘監測站水位，今天凌晨5時正式達到32.5公尺的警戒線。到上午8時，水位進一步上升到32.55公尺，高於警戒線。同在上午8時，距蓮花塘觀測站不遠處的城陵磯觀測站，水位則達32.65公尺，高於警戒線0.15公尺。至於稍下游的漢口、湖口、大通等觀測站的水位雖仍低於警戒線，但差距已不到1公尺。

長江水利委員會水文局今天上午10時繼續發布監利至江陰段洪水黃色預警，提醒長江中下游幹流沿岸，以及洞庭湖、鄱陽湖沿岸有關單位和民眾注意防範。因應豪雨續降，中國中央氣象局今天上午10時將暴雨警示級別提高到黃色，並提高應對措施級別，從重大氣象災害暴雨4級應急響應（一般自然災害）提升為3級（較大自然災害）。

據該報道說，中國預警燈號共分4級，從低到高依序以藍、黃、橙、紅色表示；災害的應對措施（應急響應）級別同為4級。