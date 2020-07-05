香港國安法-中國批加拿大幹涉內政

加拿大名列嚴厲譴責中國強行推出香港國安法的西方國家之一。北京通過其駐渥太華大使館做出了反應。

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本台RFI法廣記者盧西蒙(Simon)今天2020年7月5日星期天發自上海報道說，在人權領域，北京不欣賞被人指手畫腳。在中國強行推出破壞香港自由的國安法之後，加拿大周六決定暫停與香港之間的引渡協議。在北京壓力下，香港越來越失去自治。

中國提出了抗議，中國駐渥太華大使館在其網站上刊出聲明，聲討嚴重干涉中國內政毫無根據的言論。中方發言人還說，包括加拿大在內的一些西方國家，以人權為借口，捲入香港事務，嚴重侵犯國際法與國際關係的基本準則。

中國單方面通過的這一文本，沒有徵求一些香港政治領導人的意見。中方對此反駁說，這一法律文本加強了香港的司法框架，對其公民和國際投資者有利。

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加拿大總理特魯多周五表示，對英國前殖民地的形勢感到擔憂。他說，加拿大曾確信«一國兩制»的原則，旨在保證香港在2047年之前，享有中國其它地方所沒有的自由。

中國與加拿大的關係，由於華為創始人的女兒孟晚舟面臨被引渡美國的程序，已經十分緊張。作為報復，中國在2018年底逮捕了兩位加拿大公民：Michael KOVRIG和Michael SPAVOR於近期被控間諜罪。

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