中國內蒙古巴彥淖爾市衛生健康委員會官網4日公布1名牧民感染線鼠疫，目前隔離治療中。當局緊急於5日發布鼠疫疫情3級預警，持續到今年底。

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據中央社今天報道，中國內蒙再發鼠疫，當局宣布3級預警。中國應急預案按照嚴重程度分為4級（一般）、3級（較大）、2級（重大）、1級（特別重大）等4個級別。

該報道綜合陸媒消息，內蒙古巴彥淖爾市衛健委表示，巴彥淖爾市烏拉特中旗溫更鎮1名牧民身體不適，在烏拉特中旗人民醫院就診期間，5日經專家組確診為腺鼠疫病例。據了解，患者發病前曾在鼠疫疫源地內活動，目前病情平穩。官方引述專家提醒，嚴防鼠疫須做好“三不三報”。“三不”為不私自捕獵疫源動物、不剝食疫源動物、不私自攜帶疫源動物及其產品出疫區。三報為發現病（死）旱獺及其他動物要報告、發現疑似鼠疫病人要報告、發現不明原因的高熱病人和急死病人要報告。

據該報道，去年底內蒙古也爆發過鼠疫，據報首例為9月的甘肅酒泉市的敗血性鼠疫死亡案例，2019年至少出現5例確診，1例死亡，曾引起中國境內與國外恐慌。

據中華民國衛生福利部疾病管制署，中國大陸鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，過去雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古等均曾出現過感染個案。