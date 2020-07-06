中國CH-92A無人機出口登陸歐洲 塞爾維亞先得 北京承諾技術轉讓

中國軍用無人機首次出口歐洲。塞爾維亞軍方從中國訂購的第一批彩虹CH-92A攻擊無人機，近日已經到貨，連同相關設備正式轉移到塞爾維亞巴塔伊尼察機場（Batajnica Air Base），交予軍方，共有6架，它們將成為塞軍最先進的武器之一。

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據東網今天報道稱，首次出口歐洲，中國6架CH-92A無人機交塞爾維亞軍方。塞爾維亞軍方接收首批CH-92A攻擊無人機。

消息說，塞爾維亞總統武契奇到場視察。

CH-92A為中高空長程攻擊無人機，可用於偵查及各式行動，能夠在偵察的同時掛載兩枚FT-8D精確打擊導彈，由中國航天科技集團研發，中方稱CH-92A攻擊無人機作戰半徑超過250公里、最大飛行高度5000米尺、時速近200公里。

該報道稱，武契奇曾於上周六（4日）的記者會上表示，將與中國專家合作，進行聯合發展計畫，以期能早日完成塞爾維亞自製戰鬥無人機。不過，武契奇拒絕回答CH-92A攻擊無人機軍購總共花了多少錢，並指出，所有武器的價格都是秘密，不是只有向中國購買的才保密。塞爾維亞是該區域首個引進中國制CH-92A無人機的國家。