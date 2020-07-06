“光復香港時代革命”是否犯法港府自打嘴巴說法不一

香港國安法實施以來，條文定義廣泛，解釋混亂，甚至連手執利刃的港府本身，也是說法不一。港府上周聲明稱“光復香港、時代革命（簡稱光時）”口號有港獨、顛覆國家政權等含意，並且有示威者因為藏有上述口號宣傳物品被警察逮捕，但到了7月5日即國安法實施第五天，執行新法主要衙門之一的律政司司長鄭若驊卻在電視節目上指出，並非持有物品就要擔心違反罪行，可能最終未必起訴，又稱政府有其態度，但指法庭裁決時會全盤考慮所有證據。

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事實上，鄭若驊在電視上的新說法，並沒有對新法有太大的澄清作用，因為港府另一高幹政務司司長張建宗在同一天刊出的網誌上，繼續維持他早前的講法。他重申“光時口號在現時是有港獨、將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位或顛覆國家政權的含意”，並且聲稱政府會全力支持警隊嚴正執法。

鄭若驊於電視節目上表示，警方逮捕門檻只是有合理懷疑，並非持有物品就要擔心違反罪行，“而是令警方有懷疑、可能要調查，最終未必起訴都說不定”。她表示，政府一定有其態度，但法庭做事是按事實，客觀、整體去看，“很少判這4、8、12個字是怎樣，而是看整宗案件，被控人士符合哪些罪行的行為、有無犯罪意圖”。

法律界選委、大律師黃宇逸稱，香港政府在政治上對口號有其看法、認為高呼口號的人有特定意思，但法庭判案時不需要、亦不應接納政府看法作為證供的一部分。他認為，不同人喊口號會有不同意思，各人亦會接受到不同意思，如單純因喊口號或揮動旗幟，就指控是煽動分裂國家、顛覆政權，並不合理。

一本足可置人終身入獄的國安法，竟然解釋混亂兒戲至斯，令港人無所適從，有網民就發起明日（6日）傍晚六時於觀塘 APM 購物中心舉白紙靜默抗議。

七一回歸日當晚，一名於銅鑼灣時代廣場外的舉白紙的少女引起社會熱議，她向記者表示過去都會在示威現場舉標語，通常都是到場後隨便派隨便拿那種，但國安法實施後，她不知道要舉什麼才不會犯法。其後陸續有市民仿傚她舉白紙表態，有網民於是發起明日傍晚六時於觀塘 APM 舉白紙靜默抗議，活動通知亦提醒參與人士不揮任何旗幟、不展示、不呼喊有可能違反國安法的文宣或口號；也不會播放被港府形容為含有港獨意思的歌曲《願榮光歸香港》。

除此之外，亦有市民上周五於東區裁判法院外舉白紙聲援七一涉嫌以刀刺傷警員的男子；同日下午舉行的立法會內務委員會會議，亦有民主派議員於座位上擺放 8 張無字紙牌，並杯葛會議，其後被主席李慧瓊安排保安移走相關紙牌；晚上亦有市民於銅鑼灣街頭舉白紙抗議；亦有“黃店（支持民主運動的店家）”擔心文宣內容或觸犯國安法，拆走原以只余便利貼沒有字的“空白連儂牆”示人。