孔子學院名壽終正寢? 中國官方宣布總部更名了

據中國官方新華社消息，為適應國際中文教育事業發展，“中國國際中文教育基金會”日前正式成立，全面負責運行全球孔子學院品牌；“同時，中國教育部設立中外語言交流合作中心，開展除孔子學院運營和管理之外的其他國際中文教育項目，並深化中國與世界各國的語言教育交流合作”。此前中國網絡已經傳出中國漢辦更名消息與官方文件。

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據中央社今天報道稱，淡化政治色彩，孔子學院總部改名。負責全球各地孔子學院運行的中國國家漢辦已改名為“教育部中外語言交流合作中心”。有分析說，改名是為淡化孔子學院的官方和政治色彩。

中國官方的新華社是在昨天發布消息指，為適應國際中文教育事業發展，“中國國際中文教育基金會”日前正式成立，全面負責運行全球孔子學院品牌。

據中央社，中國政府在各國大學或機構合作設立的孔子學院近年頻頻引發爭議，許多國家都指孔子學院在傳授中文之際，灌輸有利北京當局的意識形態，藉此影響國際社會對中國的評價，為中國政府提供政治宣傳平台。美國、澳洲、歐洲近年都有孔子學院陸續關閉。新華社這篇報導之前，中國網絡已傳出孔子學院總部更名的消息。香港星島日報今天引述分析推測，孔子學院近年在海外被“污名化”，改名或可淡化官方及政治色彩。

據新華社說，“中國國際中文教育基金會”是由多家大學院校、企業等發起成立的民間公益組織，旨在透過支持世界範圍內的中文教育項目，促進人文交流，增進國際理解，為推動世界多元文明交流互鑒、共同構建人類命運共同體貢獻力量。

該報道稱，中外語言交流合作中心則屬中國教育部直屬事業單位，是發展國際中文教育事業的專業公益教育機構，具體負責統籌建設國際中文教育資源體系，參與制定國際中文教育相關標準並組織實施。中外語言交流合作中心並支持國際中文教師、教材、學科等建設和學術研究；組織實施國際中文教師考試、外國人中文水平系列考試，開展相關評估認定；運行國際中文教育相關品牌項目；組織開展中外語言交流合作等。