小池百合子高票再選東京都知事 與安倍首相舉行會談

東京都知事選舉5日進行投計票，無所屬政黨的現任知事小池百合子（67歲）以366萬票高票再次當選東京都知事，並於7月6日在首相官邸與日本首相安倍晉三舉行了會談。

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安倍在會談中首先指出：為了明年的東京奧運會和殘奧會，必須戰勝感染症，今後請您合作。

安倍還談到現在新冠病毒感染者處於增加的傾向。安倍指出：正以最大限度的緊迫感加以注視，將與東京都進一步緊密合作。

為此小池指出：希望藉助國家的力量，戰勝新冠病毒，這也和明年的東京奧運會和殘奧會緊緊相連。

最近以東京都為中心日本疫情大幅度反彈，東京都7月2日新增感染者達到107人，自5月2日的以來時隔兩個月超過百人，到6日為止，連續5天超過百人，而日本全國7月3日新增感染者達250人，每日新增感染者超過200人，是5月3日以來首次，到7月5日為止連續三天超過200人。

日本是否再次發出緊急事態宣言備受矚目，而小池百合子在會見後指出：和首相會談沒有提及發布緊急事態宣言之事。

此次東京都知事選小池百合子得票達到366萬1371票，是繼2012年的豬瀨直樹獲得433萬8936票之後東京都知事選史上得票第二多的知事。在此次選舉中，在她之後，前日本律師聯合會會長宇都宮健兒獲得844,151票；令和新選組代表山本太郎獲得657,277票；前熊本縣副知事小野泰輔獲得612,530票。小池以阻止新冠擴大的成就贏得民意，但是目前東京疫情再次告急，正在形成以東京為中心向日本全國擴散的趨勢，今後的疫情走向對再次當選的小池百合子是一個嚴峻的挑戰。