很多閑置廠房 李克強髮指示要多用農民工兄弟姐妹

中國國務院總理李克強今天前往貴州省銅仁市一家公司巡視時說，他沿途看到很多閑置廠房，當地政府完全可以支持企業，利用這些廠房進一步擴大生產，且“多招一些當地的農民工兄弟姐妹”。

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李克強看到很多閑置廠房，指企業要多用農民工。據中央社今天報道稱，李克強上述發言，形同證實當地不少製造業的生產線處於停頓狀態，也反映中國經濟在疫情過後，尚待大力提振的現況。

據中國政府網，李克強在銅仁巡視的是名為“倍易通”的科技公司，是銅仁市官方從廣東深圳重點引進的大型企業，現有員工有2000多人，其中有1592人是武漢肺炎疫情趨緩復工後新招聘的返鄉農民工。該網指出，當李克強得知倍易通科技將進一步擴大產能且增聘員工後，現場當即為倍易通及當地政府牽線，但仍然要求倍易通要多招聘當地的農民工。

據李克強向倍易通科技的負責人及主管說，“你們辦了件好事，既給當地農民工提供了就業機會，也降低了自己的生產成本，是‘雙贏’”。據李克強又說，只要有就業崗位就有未來，就有致富的機會。“我們是人民政府，時刻要堅持民生為本”。保障民生，不光要靠政府和企業創造更多的機會，同樣重要的是“民生在勤”，要靠“勞動者的辛勤付出”。

該報道稱，李克強還表示，貴州人“吃苦耐勞、肯學習”，有這樣的勤勞作支撐，有更好的營商環境為企業作保障，“我們‘保就業、保民生’就更有底氣”。