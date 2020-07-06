批習法學者許章潤 警捕罪名或是“被嫖娼”

據蘋果日報今天報道，明鏡新聞網創辦人何頻今日（6日）在YouTube透露，中國著名法學家、北京清華大學教授許章潤（57歲）今早10時許，在其北京家中遭10多名警察帶走。何頻稱，許章潤身患重病，這幾年收入很低。財新網記者王和岩則透露：“據悉是今天凌晨1點，許教授被警方從家裡帶走。”據許章潤一朋友透露，中國當局目前竟由四川的警方通知許章潤的家人，說一直留在北京的許章潤在四川成都嫖娼所以被抓捕。

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據蘋果日報報道稱，批習法學家許章潤“被嫖娼”，今早北京家中遭“四川警”帶走。

該報道稱，明鏡新聞網創辦人何頻今日（6日）在YouTube透露，中國著名法學家、北京清華大學教授許章潤（57歲）今早10時許，在其北京家中遭10多名警察帶走。何頻稱，許章潤身患重病，這幾年收入很低。財新網記者王和岩則透露：“據悉是今天凌晨1點，許教授被警方從家裡帶走。”許章潤的朋友對《蘋果》確認許章潤被帶走消息屬實。他說從許章潤鄰居的口中得知，早上有十幾輛警車、20幾個人進入許家，把許章潤帶走了。另外，他也向許章潤的保母確認，許章潤在今早被帶走，但是保母事後也說自己很害怕，說不清楚，他懷疑保母被公安警告不能說。

許章潤的朋友耿瀟男對美國《紐約時報》表示，許章潤曾說他已“做好了心理準備會被帶走”，更稱他家前門上一直掛着一個裝有衣服和牙刷的袋，“就是為這一天做準備的”。不過，耿瀟男說：“但真的發生了還是很讓人震驚。”

報道引據該友人稱，中共當局目前竟由四川的警方通知許章潤的家人，說一直留在北京的許章潤在四川成都嫖娼所以被抓捕，但沒有交代目前許章潤的狀況，“這一點實在太可笑了，我們所有的朋友們，都可以為許先生作證，許先生的人品完全是立的起來的。”

據這名許章潤的友人說，許章潤這一次被抓捕的原因，不但是因為今年發表兩篇廣為人知、批評中共的文章，而是他持續幾年發表文章，刺中中共的要害，也全世界各地流傳。他更提及，本來有打算要在香港出版許的文集，但是香港的出版社疑因遭受政治壓力未有出版，改由美國的出版社出版，這成為刺中中共當局的一個原因，文章都直接對中共的合法性提出質疑，

據該報道，另外兩個認識許章潤的朋友也對《蘋果》確認許被捕的消息屬實，其中一人提到，許章潤的身體一直不好，患有癌症，“他真是中國知識分子里有風骨和良知的人。”