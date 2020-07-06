杭州第一大P2P公司微貸網深夜遭警方立案偵查

杭州第一大P2P公司註定陷入“死局”？7月4日深夜，杭州市公安局上城區分局發布通報稱，該局依法對微貸（杭州）金融信息服務有限公司（“微貸網”平台）涉嫌非法吸收存款立案偵查。目前，案件正在依法偵辦中。

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據OR--商業新媒體今天報道稱，7月4日深夜 杭州第一大P2P公司微貸網遭警方立案偵查。該微貸網涉嫌非法吸收存款；微貸網累計借貸金額近3000億元。據警方通報，公安機關將全力開展資產查控、處置等追贓完損工作，並全力保護出借人的合法權益。同時，對平台借款人惡意逃廢債涉嫌犯罪的，公安機會將依法予以嚴懲。

之後，杭州市公安局上城區分局發布了一則《“微貸網”網貸平台借款催收公告》。公告顯示，為保護廣大出借人合法權益，杭州市上城區防範金融暨網絡借貸風險處置領導小組辦公室現配合公安機關開展追贓挽損工作，敦促通過微貸網進行借款且尚未還款的借款人積極主動歸還借款。

微貸網官網數據顯示，截至2020年2月，累計借貸金額2986.63億元，借貸餘額85.83億元。

據該報道，2011年上線的微貸網堪稱名聲響亮的網絡車貸“龍頭”，杭州第一大P2P。這些是《21世紀經濟報道》等媒體對微貸網的描述。微貸網一度風光無限，在2018年11月15日更是達到歷史巔峰。當天，微貸網在美國紐交所上市，開盤價10.5美元/股，較發行價10美元/股上漲5%。以此計算，微貸網當時市值超7億美元（約合49.46億元）。微貸網是繼51信用卡在中國香港上市後，浙江境內的第二家P2P上市公司。

但截至美東時間7月2日16時，微貸網市值在美股收盤時為9371.37萬美元（約合6.62億元）。

據該報道稱，微貸網的處境照見了整個網貸行業的現實。中國銀保監會官網6月4日發布消息說，2020年是防範化解重大金融風險攻堅戰的收官之年。中國銀保監會將採取諸多措施確保打贏這場攻堅戰，包括推動互聯網金融風險市場出清，即持續整治網絡借貸等互聯網金融風險，堅決取締非法從事金融活動的互聯網機構。