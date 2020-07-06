清華大學教授許章潤傳遭警察帶走

曾數度發文針砭時政並批評中國國家主席習近平的北京清華大學教授許章潤周一（7月6號）上午傳出從家中被警察帶走。對於許章潤被帶走的原因，分析指應與他多次在網上的發文以及批判習近平有關。有網友呼籲國際社會關注這個事件。

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推特上看到的消息稱，許章潤上午10時許從北京家中被10多名警察帶走。20多個警察包圍了許章潤位於北京六環外的住所，十幾個警察進入他家搜查，拿走了電腦等物品，然後也將許教授帶走了。

評論普遍認為許章潤被捕與他多次在網上的發文以及批判習近平有關。中央社報道，2018年7月，許章潤發表題為 « 我們當下的恐懼 »一文，批評習近平取消國家主席任期制，讓中國向毛澤東時代倒退。網上有消息稱他曾因此被軟禁於家中多日。

2019年3月，許章潤遭清華大學停職、停課。今年在疫情期間，他又撰寫題為 « 憤怒的人民不再恐懼 »的文章，文章藉由疫情進而點出“壟斷一切、定於一尊的組織性失序“，以及只對上負責的”制度性無能“，並稱是”保江山“的一己之私而置億萬國民於水火的”道德性敗壞“，致使人禍大於天災。

這篇文章並重批習近平“疫癘猖獗當口，所謂‘親自’雲雲，心口不一，無恥之尤“。

許章潤當時曾提到，自己因言獲罪，行止困限。他在文中寫道：“此番作文，預感必有新罰降身，抑或竟為筆者此生最後一文，亦未可知。但大疫當前，前有溝壑，則言責在身，不可推諉，無所逃遁“。

此外，近期網上也流傳着署名許章潤的長文 « 踐踏斯文，必驅致一邪魅人間»，其中痛斥當局強拆行為，摧毀多個住宅老區和藝術區。文章形容這種作法是“居屋不存，斯文蕩然，真所謂暴殄天物、喪心病狂」。更批評政體是企圖 “壟斷思想，斫喪精神”。

文中寫道：行文之際，強拆鏟車還在轟隆，瘟疫繼續蔓延，南國洪水滔滔。俯瞰環球，國朝四面楚歌，內憂外困，棋已下成了死局矣。而官媒無恥選擇性失明，依舊歌功頌德，歌舞昇平，不過奏響了一曲末世哀歌而已。再說一句，嬴政瘋狂，糟踐生計，踐踏斯文，必驅致一邪魅人間，吾人豈能等閑視之？

六四學運領袖王丹稍早前在臉書發文說：“許章潤教授被捕，顯示習近平已經恐慌到草木皆兵的程度。到底是什麼讓他如此瘋狂，這或許是解讀中國局勢的鑰匙。”

許章潤被捕的消息在推特上引發不少評論：

有推文稱：“這是做給全世界看的，我任性，我國安。”

有推文說：“許章潤教授的大義，是這個民族知識分子最缺少的，不， 這個民族最缺少的是真正的知識份子。 許章潤先生今天被黑暗吞噬了， 這個操蛋的社會，是黑色的！”

還有推文呼籲國際社會關註：“許教授在萬馬齊喑之際屢屢呼喚民主，大膽直言，守住知識分子的底線，絕不妥協，呼籲國際社會關注！”

也有推文稱：“不要再當殉難者，這個國家不值得。”