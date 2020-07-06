羅冠聰英國報章撰文：人在海外仍需藏身方能繼續國際抗爭

香港眾志創黨主席羅冠聰和秘書長黃之鋒在一次新聞發布會上 2018年8月27日

目前已經解散的香港眾志創黨人之一的羅冠聰在英國報章每日郵報撰文指出，他目前人在海外，但仍不能公開露面，以便繼續在國際戰線上抗爭。

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羅冠聰在文章說，自己不想離開香港，但港區國安法生效之後，認為自己將會成為北京領導人的目標，形容目前是香港的黑暗時期，又指中國公然撕毀1997年之前承諾的一國兩制，現時香港已經無人再對北京會履行承諾和尊重人權抱有任何幻想，所以上星期坐飛機離開香港。

在文章中，他感謝英國為300萬港人提供避難所，又說需要看到全球尊重民主的國家作出聯合和有力的回應，以遏制中國政府的擴張主義，否則台灣可能會是下一個目標。

羅冠聰上周秘密離開香港，有指他前往英國。這位被中共黨媒新華社扣以“港獨頭目”帽子的前學生領袖，至今雖仍未公開露面，但近日仍然活躍於社交媒體，昨天（5日）便在面書回應律政司司長鄭若驊的言論，認為法庭審理國安案件時將難以保持獨立。

羅在每日郵報的文章中說：“在26歲之齡，我告別了香港，離開我的家、我的父母兄弟和朋友，以至我在街頭領養回來的一對貓兒，牠們一直無條件愛護我.........我航機起飛，我悵然俯瞰深愛的城市最後一眼，看到群廈聳立，看到渡輪，看到澎湃的活力⋯⋯”

羅形容目前是香港的黑暗時刻，中國公然撕毀九七前承諾的一國兩制，現在香港已無人對北京履行承諾和尊重人權存在任何遐想，“我的母親早在半世紀前已目睹中國文革的恐怖和暴戾，而國安法正在香港掀起新一輪文化大革命”。

羅說“因此我上星期需要坐上飛機離開”，起初沒有人知道國安法對香港人會帶來怎樣的傷害，至7.1當日看見街上發生的事，讓人真的感受到恐懼。警方當日大舉拘捕了370名上街發聲的市民，包括十名被指違反國安法的人士。

對於英國政府對300萬持BNO護照的港人提供移民便利，羅冠聰表示感謝，並呼籲其他國家也作出聯合及有力的反應。

羅的文章最後指出：“我從來沒有離家的心願，我面對的抉擇是留下來默然接受專制或投身國際戰線繼續為自由而戰。我們將在各戰線上堅持，數以百萬計港人面對中國獨裁仍然表現出渴求民主的不死決心，他們為我們帶來希望，我們不能讓他們失望。”