美雙航母南海對峙解放軍大動作軍演 北京批別有用心

美國海軍近日派出尼米茲號與里根號航空母艦在南海水域進行雙艦操演，以支持印太海域的自由開放。中國外交部今天批評，美國蓄意派重兵在南海進行大規模軍演、炫耀武力，完全是別有用心。

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據中央社今天報道說，美航艦南海軍演，北京批：別有用心。

中國1日起在位於南海的西沙群島周圍連續5天進行軍演，2艘美國航艦4日起也在南海展開演習；美國國防部並指為北京在具主權爭議的海域進行軍演感到擔心，強調中國軍演將進一步破壞區域穩定。

據該報道，中國外交部下午舉行例行記者會，發言人趙立堅回答媒體時表示，西沙群島是中國領土，不存在任何爭議。中方在西沙海域開展軍事訓練是中國主權範圍內的事、無可非議，美方有關言論完全是罔顧事實、混淆視聽。據趙立堅並說，“當前，在中國和東盟（東協）國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定，向好發展。在此形勢下，美國蓄意派重兵在南海有關海域進行大規模軍演，炫耀武力，完全是別有用心”。據趙立堅批評，美方的行徑意在挑撥離間地區國家間關係，推動南海軍事化，破壞南海地區和平與穩定。

中央社說，美國海軍發言人4日表示，尼米茲號（USS Nimitz）與里根號（USS Ronald Reagan）航艦正在南海水域進行雙艦操演，以“支持印太海域的自由開放”。