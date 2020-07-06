TVB帶頭緊跟大陸政策要求藝人簽約保證不搞港獨

香港TVB緊跟大陸政策要求旗下藝人簽約保證不從事分裂國家或搞桃色新聞，圖中女藝人李佳芯一度因為遭到大陸網民杯葛而被冷藏。

香港無線電視（TVB）近年來政治立場被批評緊靠中央，甚至有網民形容是CCTVB，根據網媒香港01報道，TVB最近甚至連旗下藝人所簽的合約，也緊跟大陸業界的政策，要求旗下藝人“保守行為”，不能因為從事港獨活動或搞桃色新聞而連累公司蒙受損失。

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報道指，TVB此舉是有見大陸官方近年十分關注藝人言行，且紛紛向影視公司及網上主流平台出手，要求他們在合約上提出“加辣”條件，以杜絕劣質藝人。

根據報道，有關方面需承諾有份參與演出的藝人於一定年期內不可犯嫖娼、賭博、吸毒、分裂國家鼓吹港獨等行為，若因此連累作品禁止發行及上映，有權追討損失。而TVB近年很多劇都是與大陸聯合製作又或是會於大陸播放，故亦需配合國家政策。

報道指，TVB的藝人於去年接二連三出事，包括黃心穎偷食人夫許志安導致形象插水要被無限期雪藏，她有份參演的《法證先鋒IV》以及綜藝節目都需要重拍，花費數以千萬港元，而她的商演、廣告等工作亦統統失掉，保守估計已令無線損失逾億港元。另外，視後李佳芯被指激怒大陸網民而需要冷藏，被剔出多套與大陸合作的劇集。而今年朱智賢就被發現疑偷食人夫黎振燁，兩人即時被雪藏，未知當中損失多少收入。

報道指，TVB連月來與律師商討，將草擬一份新合約，當中會增加一項條款，就是若果藝人因個人行為及言論，包括政治立場等令公司蒙受不必要的損失，肇事藝人將要承擔一切責任及賠償。該報道指，即將續約無線的兩屆視後胡定欣，或成為首批簽這項加辣新條款的藝人，她回覆傳媒表示對此不清楚，所以沒有回應。