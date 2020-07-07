網絡審查正式入工種編製

據中國人社部官網6日發布，“中華人民共和國職業分類大典（2015年版）”近日新增“資訊安全測試員”、“互聯網營銷師”等9個新職業。此次還發布了“互聯網信息審核員”（網絡訊息審核員）、“直播銷售員”等5個工作種類。其中手握網絡內容生殺大權的網絡訊息審核員，以及當前最熱門的網絡直播銷售員更引人注意。

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據中央社今天報道稱，中國網絡訊息審核員，躍為正式職業工作種類。根據中國有關部門昨天公布一批新職業與工作種類，其中包括手握網絡內容生殺大權的網絡訊息審核員，以及當前最熱門的網絡直播銷售員。

報道引述中國人力資源社會保障部表示，正在會同有關部門單位，加快上述新職業的職業標準開發，規範從業者的從業行為，全面提升從業人員素質和技能，為技能人才隊伍建設打下堅實基礎。

據中國人社部官網6日發布，“中華人民共和國職業分類大典（2015年版）”近日新增“資訊安全測試員”、“互聯網營銷師”等9個新職業。此次還發布了“互聯網信息審核員”（網絡訊息審核員）、“直播銷售員”等5個工作種類。

中國人社部稱，網絡安全事關國家安全，涉及社會民生各個領域，隨着“網絡安全法”、“網絡安全審查辦法”落地實施，資訊安全攻防滲透測試和資訊審核評估成為網絡安全維護的關鍵環節，資訊安全測試員、網絡訊息審核員的工作將越來越重要。

據該報道，新京報引述人社部相關司室負責人說，新職業資訊發布制度有重要意義。首先，有利於促進就業創業。透過發布新職業資訊對新職業進行規範，加快開發就業崗位，擴大就業容量，強化職業指導和就業服務，促進勞動者就業創業；其次，有利於促進職業教育和職業培訓改革。負責人並稱，將推動專業設置、課程內容與社會需求和企業生產實際相適應，促進職業教育培訓品質提升，實現人才培養培訓與社會需求緊密銜接。