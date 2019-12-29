法國抗議學者遭伊朗監禁 德黑蘭批干涉內政

擁有伊朗和法國雙重國籍的人類學者阿德爾汗今夏在伊朗遭逮捕拘禁至今。德黑蘭今天（12月29號）指控對此表示抗議的法國政府“干涉”內政，強調被捕學者是面臨國家安全罪名的伊朗公民。

廣告 繼續瀏覽後續

法國政府27日指出，已召見伊朗駐法國大使，並對阿德爾汗及另一名與阿德爾汗同時遭逮捕的法國學者、社會學家馬沙爾（Roland Marchal）受拘押表示“無法接受”。此外，法國外交部也發布聲明，再度呼籲德黑蘭釋放這兩名學者，並重申了領事探視權。

伊朗外交部發言人木沙維（Abbas Mousavi）在聲明中指出：“法國外交部針對一名伊朗公民的聲明是干涉之舉。我們認為，他們的要求毫無法律依據。”他指出，涉事個人（阿德爾汗）是伊朗國民，因間諜活動被捕，罪名包括密謀破壞國家安全，且他已多次獲領事探視

伊朗不允許雙重國籍，也多次拒絕外國政府針對遭拘押本國民眾提出的領事探視請求。

阿德爾汗專研伊斯蘭什葉派，是巴黎政治大學的研究室主任。她因間諜罪嫌遭逮捕的消息7月獲證實。

巴黎政治大學及其他支持者本周表示，聖誕節前，阿德爾汗已與另一名同因間諜罪嫌遭關押的英裔澳洲籍學者摩爾-吉爾伯特（Kylie Moore-Gilbert）展開了無限期絕食抗議。

據兩名研究人員的律師稱，一名法官最近決定釋放他們。但遭到國家部門拒絕後該案被送交革命法院，該法院特別審判間諜案。