伊拉克為伊朗將領送葬 美軍再襲親伊朗民兵車隊

美軍1月4日拂曉在巴格達北部發動新的空襲行動，攻擊親伊朗的伊拉克民兵“民眾動員”的武裝車隊。同天上午，巴格達為昨天遭美軍擊殺的伊朗高級將領及其伊拉克武裝助手舉行葬禮。

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與伊朗將軍蘇萊瑪尼昨早同在巴格達國際機場公路被美軍擊殺的伊拉克人穆罕迪斯，就是今天美軍襲擊的“民眾動員”車隊的副指揮官。

據法新社引述巴格達警方消息，名為“民眾動員”的民兵組織已被納入伊拉克國家軍事體系。這個組織今天譴責美國對其車隊發動襲擊，並表示襲擊中他們有人傷亡，但沒有透露細節。美國在本台截稿時尚未對這次攻擊做出反應。

伊拉克首都巴格達今天1月4日上午有成千上萬人喊着“美國去死”的口號，為昨天在巴格達機場公路被美軍無人機定點擊殺的伊朗軍方高級將領蘇來瑪尼和他的伊拉克助手穆罕迪斯送葬。

卒年62歲的蘇萊瑪尼將軍是伊朗革命衛隊的高級將領，生前負責指揮伊朗對外發動軍事行動的“聖城旅”。與他同時被美軍無人機殺死的伊拉克人穆罕迪斯，是親伊朗的伊拉克什葉派民兵“民眾動員”武裝的副指揮。他被認為是蘇萊瑪尼將軍在伊拉克的重要助手。

上述二人的葬禮隊伍首先在巴格達對卡茲米亞什葉派朝聖區遊行，然後前往巴格達綠區政府所在地舉行官方國葬。出席這場葬禮的伊拉克多名領導人中，包括宣布辭職的什葉派總理馬赫迪（Adel Abdel Mahdi）與什葉派前總理馬利基（Nouri al-Maliki），以及多名伊拉克親伊朗什葉派高官。