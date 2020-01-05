伊朗外長警告特朗普:攻擊伊朗文化古跡是“戰爭罪”

伊朗外長紮里夫今天1月5日警告美國總統特朗普，如若他下令攻擊伊朗文化古跡，將犯下戰爭罪。特朗普之前曾威脅德黑蘭，如果攻擊美國人或美國利益，他將下令對伊朗境內52個目標，進行快速毀滅打擊，包括打擊“對伊朗和伊朗文化來說非常重要的目標”。

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伊朗革命衛隊高級將領蘇萊曼尼將軍1月3日在巴格達機場公路被美軍擊殺後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊和總統魯哈尼宣布將向美國復仇。周六，伊拉克親伊朗民兵人民運動旗下的真主黨旅向美國駐巴格達使館和兵營附近發射了迫擊炮。不過無人傷亡。

美國總統特朗普周六威脅稱，倘若伊朗伊斯蘭共和國攻擊美國人或美國的目標，他將下令美軍對伊朗境內52個目標展開快速毀滅打擊。他解釋選擇52個目標，是象徵1979年底被德黑蘭扣押52名美國人質。特朗普還稱，在這52個目標當中，有些“對於伊朗和伊朗文化來說非常重要”。

伊朗外長紮里夫今天在推特上警告特朗普，“打擊文化遺址目標是犯戰爭罪行為。” 紮里夫還譴責特朗普“卑鄙暗殺”伊朗將軍卡西姆-蘇萊曼尼嚴重違反國際法之後，再次威脅違反國際法，要打擊伊朗的文化目標，是再次越過紅線。

2020年1月3日凌晨，美軍在巴格達國際機場的公路上，對蘇萊曼尼將軍的車隊進行定點空襲，炸毀兩輛車，5人死亡。死者包括蘇萊曼尼和伊拉克什葉派民兵“人民運動”副指揮穆罕迪斯，及另外三人。

