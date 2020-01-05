伊朗將領蘇萊曼尼遺體返國 “烈士省”人山人海為他致哀

伊朗革命衛隊指揮官卡西姆-蘇萊曼尼(Qassim Soleimani)將軍的棺木周日清晨返國，首先運到兩伊戰爭的“烈士省”胡齊斯坦省首府阿瓦茲（Ahvaz）市。該市成千上萬人走上街頭為他致哀送葬。

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伊朗電視畫面顯示，與蘇萊曼尼將軍棺木並列的，是他的伊拉克副手穆罕迪斯（Abou Mehdi al-Mouhandis）的棺木。他們的棺材被安放在一輛裝飾着花木的卡車頂上，卡車頂和兩側罩着印有耶路撒冷岩石圓頂清真寺的苫布。運棺車非常緩慢地穿過致哀的人群。

阿瓦茲（Ahvaz）是伊朗西南部城市，擁有大量阿拉伯居民，是胡伊斯坦斯坦省的首府。胡伊斯坦省是兩伊戰爭（1980年至1988年）的“烈士省”。卡西姆-蘇萊曼尼將軍當年就是在兩伊戰爭中脫穎而出，發達起來的。

卡西姆-蘇萊曼尼將軍是伊斯蘭革命衛隊聖城旅指揮官。精銳部隊聖城旅，負責伊朗政權的涉外活動，包括實施軍事干預，暗殺，顛覆等任務。

明天伊朗最高精神領袖哈梅內伊將為蘇萊曼尼將軍舉行國葬。追悼活動將在德黑蘭，嗎什哈德，和庫姆三個城市舉行。據法社報道，蘇萊曼尼最終將在下周二葬在自己家鄉，伊朗東南部的庫爾曼。

昨天，在巴格達綠區，伊拉克政府為蘇萊曼尼將軍和另外4名死於這次空襲的人舉行了隆重葬禮。伊拉克所有什葉派高官，包括辭職總理和前總理都出席了葬禮。

美軍1月3日在巴格達國際機場公路上空襲了蘇萊曼尼的車隊，炸毀兩輛汽車，5人喪生。美國總統特朗普強調下令擊殺蘇萊曼尼將軍是因他正在策畫殺死更多的美國人。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊誓言報復美國，為蘇萊曼尼等人復仇。特朗普昨天在推特上威脅稱，若伊朗攻擊美國人或美國設施，將受到快速狠擊，美國在伊朗境內選了52個目標，代表52名美國人質。這些人質在1979年底被伊朗扣押，超過一年。