伊朗蘇萊曼尼兄弟二人2007年躋身聯合國反恐黑名單

特朗普下令擊殺伊朗高級將領蘇萊曼尼將軍，然後宣稱早應消滅他。據法媒介紹，蘇萊曼尼將軍在小布什時代就是美國的眼中釘，但華盛頓之前一直沒有動他。據波斯語的“伊朗外交”網站介紹，蘇萊曼尼兄弟二人在2007年曾雙雙躋身聯合國的反恐黑名單。

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據法廣RFI波斯語組記者引述波斯語“伊朗外交”網站的信息，卡西姆-蘇萊曼尼（Qasam Soleimani）和他的兄弟索赫拉布-蘇萊曼尼（Sohrab Soleimani）在2007年雙雙進入聯合國的反恐黑名單，後來是否被排除出這個黑名單，現在不得而知。

該消息說，卡西姆-蘇萊曼尼當年進入聯合國黑名單，是因他多次策畫企圖在華盛頓暗殺沙特阿拉伯駐美國大使。而他的兄弟索赫拉布-蘇萊曼尼進入反恐黑名單是他在擔任德黑蘭監獄負責人期間被指控實施酷刑。

據英國衛報報道，卡西姆-蘇萊曼尼1957年生於伊朗東部拉博爾（Rabor）一個貧農家庭，1979年入伍，1980-1988年的兩伊戰爭中，他因在敵後偵查工作的出色表現脫穎而出。1998年以來，他領導伊斯蘭革命衛隊精英部隊“聖城旅”，負責伊朗的對外軍事行動，包括謀殺，顛覆等項目。他也曾領導伊朗軍隊在敘利亞打擊ISIS。

也許由於他的“革命生涯”在兩伊戰爭期間開始放光彩，伊朗兩伊戰爭“烈士省”，胡齊斯坦省的首府阿瓦茲（Ahvaz），今天首先迎來蘇萊曼尼的棺材。

2020年1月3日凌晨，美軍在巴格達國際機場的公路上，對蘇萊曼尼將軍的車隊定點空襲，炸毀兩輛車，5人死亡。死者包括蘇萊曼尼和伊拉克什葉派民兵“民眾動員”副指揮穆罕迪斯，以及另外3人。

美國總統特朗普下令擊殺蘇萊曼尼將軍後宣稱，蘇萊曼尼被殺之前，正在策畫殺死更多美國人。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊和伊拉克什葉派民兵首領薩德爾都誓言報復美國，為蘇萊曼尼報仇。

特朗普周六威脅稱，若美國人或美國的目標受到伊朗攻擊，他將下令對伊朗境內52個目標展開快速的，沉重的打擊。這52個目標象徵1979年底被德黑蘭扣押的52名美國人質。特朗普還稱52個目標中有些對於伊朗和伊朗歷史文化來說非常重要。

伊朗外長紮里夫今天在推特上警告特朗普，“攻擊文化遺址目標是戰爭罪。紮里夫表示，卑鄙暗殺伊朗將軍卡西姆-蘇萊曼尼，嚴重違反國際法之後，特朗普再威脅違反國際法，攻擊伊朗文化遺址，再越紅線。