伊朗為蘇萊曼尼舉行國葬 最高精神領袖面對6棺祈禱

伊朗舉行國葬最高精神領袖為美軍在巴格達擊殺的蘇萊曼尼和助手祈禱2020年1月6日德黑蘭

伊朗今天1月6日在德黑蘭為上周五在巴格達被美軍擊殺的伊朗高級將領蘇萊曼尼舉行國葬。伊朗最高精神領袖哈梅內伊面對卡西姆-蘇萊曼尼與另外5人的棺木祈禱後，德黑蘭開啟送葬大遊行。

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德黑蘭市中心今天清早擠滿等待參加送葬儀式的人。現場可見蘇萊曼尼將軍微笑的畫像和伊朗國旗，黎巴嫩國旗，伊拉克國旗，紅色烈士旗...。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊今早9點半在德黑蘭大學開啟國葬儀式。他面對蘇萊曼尼的棺材及另外五具棺木，用阿拉伯文做了簡短祈禱。

1月3日在巴格達國際機場公路上與蘇萊曼尼同時被美軍擊殺的還有他的助手伊拉克人民動員武裝副指揮穆罕迪斯和4名伊朗革命衛隊的高級軍官。

今天早晨，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rohani），議長拉里賈尼（Ali Larijani），革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami），司法長官雷西（Ebrahim Raissi）等伊朗政權一干高官悉數出席了祈禱儀式。他們與最高精神領袖哈梅內伊站在第一排，在簡短的祈禱結束後，他們也跟隨哈梅內伊一同退場。

隨後，法新社說，只見參加這次祈禱儀式的前排人員湧向6個覆蓋伊朗國旗的棺材，準備在德黑蘭市中心的Enghelab（革命）大街和Azadi（自由）大道上，舉行送葬大遊行。

昨天周日清晨，蘇萊曼尼和另外5具棺木返國第一天，首先被運到兩伊戰爭的“烈士省”胡齊斯坦省首府阿瓦茲（Ahvaz）接受成千上萬人致哀。據法社報道，明天周二蘇萊曼尼將在他的家鄉，伊朗東南部庫爾曼下葬。之前最高精神領袖哈梅內伊在蘇萊曼尼被擊殺後宣布三天國殤。