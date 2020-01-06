土耳其宣部派兵利比亞 安理會召開利比亞議題閉門會議

軍事強人哈夫塔手下的軍人在利比亞南部城市塞卜哈（Sebha）巡邏 2019年2月

利比亞境內軍事衝突局勢不斷升級，土耳其國會上周通過有關派兵利比亞的決議案之後，土耳其總統埃爾多安周日宣布正式向利比亞派兵，與此同時，在俄羅斯的要求下，聯合國安理會就利比亞議題召開閉門會議，首度就土耳其與利比亞去年十一月底簽署的雙邊協議展開討論。

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法新社引述來自莫斯科外交官員的消息報道說，安理會閉門會議的討論的公開議題是俄羅斯期待在本月底之前就利比亞議題召開國際會議，會議的地點很可能是德國首都柏林。但土耳其派兵利比亞的也無疑是會議討論的一大焦點。

另有外交官透露，參與安理會閉門會議的成員國代表很可能在會上提到有關俄羅斯在利比亞衝突中所扮演的角色問題，利比亞政府與由哈弗塔爾將軍為首的反政府組織自今年四月以來發生武裝衝突，反政府組織試圖奪取利比亞首都，推翻受到聯合國以及國際社會承認的利比亞政府。上周六，首都特里波利的一所軍事院校遭到空襲，造成30人死亡，三十多人受傷。利比亞政府披露俄羅斯民兵出現在利比亞境內支持反政府組織，對此，俄羅斯政府堅決予以否認。

支持利比亞政府的土耳其政府昨天宣布向逐漸向利比亞派兵，最近幾周來，埃及，希臘以及塞浦路斯聯繫致函聯合國，揭露土耳其與利比亞簽署的海洋協議中給予土耳其對利比亞重大海上油田的掌控權。上周五，聯合國秘書長古特雷斯終於走出沉默，發表公告警告說，所有來自國外的對利比亞戰爭中任何一方的支持都只會加重利比亞危機，影響利比亞衝突的和平解決。

歐盟與美國也對土耳其出兵利比亞的決定表達了嚴重擔憂，對此，土耳其總統回應說，土耳其的目的並不是加入戰爭，而是支持利比亞合法政權並且避免發生人間悲劇。土耳其軍人並不直接參與戰爭，而將協助指揮。

自從2011年卡紮菲政權垮台之後，利比亞始終動蕩不安，成為地區各國爭權奪利的戰場，土耳其，咔嗒爾等國支持利比亞臨時政府，而沙特阿拉伯，阿聯酋以及埃及等國則支持哈弗塔爾將軍將軍領導的反政府武裝。