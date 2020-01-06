德法英籲伊朗撤銷與伊核協議不符的舉措

德法英3國首腦1月5日在柏林向德黑蘭喊話，呼籲伊朗放棄採取與伊核協議相抵觸的措施。之前德黑蘭宣布不再遵守2015年核子協議對濃縮鈾的產量設限。此前一天，德國總理默克爾飛莫斯科與俄羅斯總統普京會面。

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據法新社發自柏林報道，德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相約翰遜（Boris Johnson）周日發表聯合聲明說，我們呼籲伊朗撤銷所有與核協議不符的舉措。

美、俄、中、英、法、德六方，在2015年與伊朗簽署聯合全面行動方案（JCPOA，俗稱伊核協議），要求德黑蘭當局限制核武計畫，減少濃縮鈾生產，換取解除大部分經濟制裁。但在美國總統特朗普去年單方退出伊核協議後，伊朗也逐漸放棄對協議中的關鍵承諾。

美國無人機1月3日在巴格達狙殺伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官卡西姆-蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗揚言報復。在美伊緊張情勢升溫之際，默克爾、馬克龍和約翰遜呼籲伊朗，切勿採取“進一步暴力行動或助長這類行徑”。法德英三國領導的聲明說，“當前最重要的是緩和局勢，我們呼籲各方展現最大克制力和發揮責任感。”

此外，在伊拉克議會通過一項敦促美軍撤出伊拉克的法案後，法德英3國領導人也懇請各界不要動搖對抗伊斯蘭國（ISIS）的決心。

德法英的聯合聲明說：“我們重申持續致力於打擊伊斯蘭國組織的決心，這是當務之急。並強調維持（反伊斯蘭國組織）同盟至關重要。呼籲伊拉克當局繼續向盟友提供必要的支援。

美軍於2014年受巴格達當局之邀，進駐伊拉克，協助對抗伊斯蘭國ISIS勢力。但因美軍狙殺蘇萊曼尼引發區域緊張，伊拉克國會通過決議，要求伊拉克政府趕走國內的外國駐軍。