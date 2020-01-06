美國伊朗危機:北約召開大使特別會議

面對美國與伊朗衝突升級，北約在上周六宣布凍結北約培訓伊拉克軍隊任務後，於今天1月6日召開北約29國大使特別會議，討論應對美國擊殺伊朗二號人物引發的危機。

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北約秘書長斯托爾滕貝格的發言人今天說，秘書長與盟國討論後，決定今天在布魯塞爾召開特殊大使會議。

法新社介紹，北約29個成員國的大使有規律地在布魯塞爾聚會，每星期聚會好幾次，討論的內容主要是國際時事或與共同利益有關的事項。

上周五，美軍在巴格達擊殺伊朗革命衛隊高級將領蘇萊曼尼和他的助手，伊拉克人民動員武裝副指揮穆罕迪斯之後，北約周六宣布暫停北約培訓伊拉克軍人的任務。

北約從2018年開始，在伊拉克政府要求下，派遣數百名軍人到伊拉克培訓伊拉克軍隊，培訓的目的是防止伊斯蘭國組織ISIS捲土重來。

此外，德國總理默克爾上周六飛往莫斯科與俄羅斯總統普京會面，討論中東局勢和美伊危機。

此時，伊朗舉國為蘇萊曼尼將軍舉行國葬。伊朗最高精神領袖哈梅內伊今晨面對蘇萊曼尼和另外5人的棺材簡短祈禱後，德黑蘭開始送葬大遊行。蘇萊曼尼的女兒翟納普（Zeinab）在遊行現場的發言，把大眾的反美和反猶情緒推向高潮。她罵特朗普是“愚蠢的象徵”，是“猶太人手中的玩具”。她還說，不要以為我父親成為烈士，一切就都完結了。法新社說，蘇萊曼尼女兒的講話如同在人群中通了電。人們呼喊着“美國去死”，“以色列去死”和報仇的口號。

伊朗日前威脅德黑蘭如膽敢攻擊美國人和美國利益，美國將快速摧毀伊朗境內的52個目標，並強調，52個目標代表1979年底被伊朗扣押的52名美國人質。