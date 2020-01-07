伊朗將軍蘇萊曼尼家鄉下葬 人潮踩踏50多死200多傷

今天1月7日，伊朗將領蘇萊曼尼在他家鄉克爾曼市（Kerman）下葬，為他送葬的洶湧人潮發生踩踏悲劇，據伊朗官方消息，超過50多人死，212人受傷。

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伊朗東南部城市克爾曼今天為該市的兒子蘇萊曼將軍舉行隆重下葬儀式。市中心涌動的人潮呼喊着“美國去死”的口號，情形與昨天在首都德黑蘭與其他城市相仿。許多市民為了參加蘇萊曼尼的葬禮，在街頭等了一夜。

今天是伊朗為蘇萊曼尼將軍設定三天國葬的最後一天，蘇萊曼尼今天在他的故鄉克爾曼市下葬。參加葬禮的洶湧人潮發生踩踏事故，據伊朗官方消息說，已知超過50人死亡，212人受傷。克爾曼市中心巴洪納爾（Bahonar）醫院負責人告訴法新社，他收到13具屍體。該醫院大廳牆貼着死亡名單。

法新社介紹說，蘇萊曼尼是精銳部隊聖城旅的指揮官，負責伊朗革命衛隊的國際行動。他被認為是伊朗在中東地區的戰略設計師。上周五在巴格達國際機場前面公路上，美軍無人機將他和另外5人擊殺在坐車內。

伊拉克議會昨天緊急通過一項法律修正案，將美軍定性為恐怖分子。要求伊拉克政府把美軍趕出伊拉克。

伊朗革命衛隊指揮官侯賽因-薩拉米今天在葬禮上向人群喊道：把美國趕出這個地區的進程開始了。我們即將報仇（…）。他接着用高深莫測的語氣說，如果他們再攻擊，我們將縱火焚燒他們崇拜的東西，他們心裡明白我說的是什麼地方。