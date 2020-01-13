伊朗反政府示威 特朗普警告德黑蘭勿殺 倫敦抗議英大使被拘

伊朗軍方承認“誤擊”烏航客機，造成176人死亡後，伊朗民眾連日示威，將怒火從華盛頓轉向本國神權政府。特朗普連續發推特警告德黑蘭勿殺示威者。英國駐伊朗大使昨天遭短暫拘押,倫敦抗議。

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伊朗周日再發生反政府示威，特別是在首都德黑蘭，示威民眾將怒火從美國轉移到本國神權政府。據路透社引述視頻報道，在德黑蘭大學旁邊彙集的民眾怒斥政府撒謊。人群不斷高呼“他們撒謊”，“我們的敵人不是美國”，“敵人就在這裡”的口號。在伊朗其他城市也發生反政府示威。

路透社聯繫當地居民得到的消息說，周日德黑蘭部署了很多警察。防爆警察周六用催淚瓦斯驅散數以千計喊着反獨裁者口號的示威者。人群呼喊着“暴君去死”的口號，映射最高精神領袖哈梅內伊。伊朗《Etemad daily》日報昨天以“道歉 辭職”為頭條大標題，表示人民要求所有烏客機空難責任者統統下台。

美國總統特朗普日前連續用英文和波斯文發推特，力挺伊朗示威民眾。他警告德黑蘭勿殺示威者。他昨天給伊朗領導人的推特寫道，不要殺害你們的示威者，數以千計的示威人士已經被你們殺害。世界在看着你們，更重要的是，美國在看着。解封你們的互聯網，允許記者們自由行走。

倫敦今天召見伊朗駐英大使對德黑蘭昨天短暫拘押英國大使表示抗議。英國首相約翰遜的發言人表示，英國強烈抗議伊朗當局逮捕扣押英國駐伊朗大使。此舉違反了維也納公約，是不可接受的。昨天英國駐伊朗大使在德黑蘭參加集會，為烏克蘭客機遇難者致哀，被指控參加“非法”集會受到短暫拘捕。