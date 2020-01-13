德黑蘭警長:接旨對示威者保持克制

德黑蘭警察局長今天1月13日表示警方收到對抗議者保持克制的指令。在伊朗軍方承認自己錯誤擊毀烏航PS572客機，造成176人死亡後，在德黑蘭集會哀悼的民眾，將憤怒對着引發這場悲劇的伊朗當局，呼喊着“敵人就在這裡”，“獨裁者去死”...。

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德黑蘭警察局長侯賽因·拉希米（Hossein Rahimi）將軍今天在國家電視台否認警方向示威者開槍。據法新社今天發自德黑蘭的報道，德黑蘭警長侯賽因·拉希米說：警方根本沒有向集會人群開槍，因為警方接到指令，被要求以耐心和寬容的態度對待集會的人們。據路透社引述伊朗居民說，警方上周六用催淚瓦斯驅散憤怒的人群。

伊朗當局周六終於承認，1月8日從德黑蘭起飛後不久即墜落的烏航波音737-800客機是被處於高度警戒狀態的伊朗軍方錯誤發射導彈擊落的。當時伊朗剛剛向伊拉克的美軍基地發射了數十枚導彈不久，對美國可能的反擊保持高度警惕。

在這架客機的176名遇難者中，大部分是伊朗人和加拿大人（82伊朗人，63加拿大人，11烏克蘭人，10瑞典人、4阿富汗人，3英國人和3德國人）。鑒於加拿大有超過20萬伊朗移民，因此在加拿大籍遇難者中可能包含伊朗裔加拿大人。

上周六晚，德黑蘭一所大學舉行向這起空難的遇難者致敬的集會。數千名集會者將憤怒從美國轉向德黑蘭，幾天前蘇萊曼尼將軍葬禮上呼喊的“美國去死”的口號變成了“獨裁者去死”，映射伊朗最高精神領袖哈梅內伊。據路透社說，周日在德黑蘭和其他城市反政府集會示威繼續進行，人民有節奏地喊着“他們撒謊”，“我們的敵人不是美國”，“敵人就在這裡”的口號。

法新社說，在社交網絡上發布的無法立即驗證視頻顯示，可能有多名示威者被警方投擲的催淚瓦斯彈擊傷。