利比亞停火談判破裂 埃爾多安揚言教訓強人哈夫塔爾

據俄羅斯外交部1月14日宣布，利比亞東部強人哈夫塔爾（Hhalifa Haftar）離開莫斯科，未與聯合國承認的利比亞民族團結政府首腦薩拉傑(Fayez el-Sarraj)簽署停火協議。俄外長拉夫羅夫表示，將繼續與土耳其一同努力斡旋。土耳其總統埃爾多安則威脅哈夫塔爾如恢復攻擊，將教訓他。

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此前，利比亞民族團結政府首腦薩拉傑周一在莫斯科與利比亞東部強人哈夫塔爾就簽署停火協定進行談判，但是他們二人沒有會面，而是通過俄羅斯和土耳其進行間接談。利比亞東部強人哈夫塔爾元帥的軍隊已在利比亞首都的黎波里城外陳兵9個月。

周二哈夫塔爾元帥未簽停火協定，離開莫斯科後，土耳其總統埃爾多安揚言，如他恢復攻擊的黎波里政府，土耳其將教訓他。埃爾多安向他的政黨議員們表示，如果叛變份子哈夫塔爾攻擊利比亞合法政府和我們在利比亞的兄弟，我們會毫不猶豫地教訓他。”

莫斯科停火談判失敗後，埃爾多安表示，他將參加定於本周日在柏林舉行的利比亞和平會議。他說，我們將在柏林討論這個問題。屆時德國，法國，英國，俄羅斯，意大利，埃及，阿爾及利亞，阿聯酋將參加柏林的會議。

埃爾多安說，如果沒有土耳其出兵支持利比亞合法政府，該國全部領土可能都被哈夫塔爾控制。埃爾多安憑藉去年11月與利比亞民族團結政府簽署的協議，出兵利比亞。

據土耳其媒體報道，埃爾多安剛發表完上述講話，利比亞民族團結政府總統薩拉傑就從莫斯科飛抵伊斯坦布爾。他在那裡與美國駐土耳其大使大衛-薩特菲爾德（David Satterfield）會談，薩拉傑在會談中強調，通過柏林會議重啟政治解決利比亞危機的必要性。