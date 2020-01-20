利比亞危機柏林國際會議未能促成交戰雙方對話

聯合國主導下的利比亞危機國際會議19日在柏林召開。會議共同聲明呼籲相關國家尊重對利比亞的武器禁運，並停止干預該國內部事務。但會議未能促成利比亞交戰雙方直接對話，並簽署停火協議。專家評判此次會議成果令人失望。

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一推再推的利比亞危機國際會議19日終於得以在柏林舉行，11個相關國家與會。除聯合國安理會五個常任理事國外，還有德國、土耳其、意大利、埃及、阿拉伯聯合酋長國和希臘。

會議發表共同聲明，敦促交戰雙方加倍努力，以期達成持久停火。但會議並未能促成9個月來持續交火的利比亞兩派力量的領導人直接會晤，並簽署停火協議。無論是與會的俄羅斯外長拉夫羅夫，還是會議主辦國德國總理默克爾都承認，會議只是向前邁出了一小步。

承諾有關各方尊重對利比亞的武器禁運以及有關各方停止介入利比亞內部事務應該是這次柏林會議達成的最主要成果。會議共同聲明強調，利比亞危機沒有軍事解決方案。聯合國秘書長古特雷斯對此予以肯定，指出，與會各方均承諾停止介入利比亞武裝衝突，或干涉利比亞內部事務。

需要指出的是土耳其近期開始向利比亞派出軍隊，支持獲得聯合國承認的利比亞民族團結政府。而俄羅斯則被懷疑與埃及、沙特阿拉伯以及阿拉伯聯合酋長國一道，支持挑戰民族團結政府的民間武裝“國民軍”。

法國總統馬克龍在柏林會議上對利比亞首都的黎波里出現敘利亞以及其他外國武裝人員表達強烈不安，呼籲停止向利比亞派遣親土耳其的敘利亞準軍事人員或土耳其軍人。

聯合國原希望柏林會議能鞏固利比亞當地自12日開始實施的停火。目前控制利比亞東部地區的民間武裝“國民軍”自去年4月起進軍首都的黎波里，與民主團結政府武裝交戰。在俄羅斯與土耳其推動下，雙方在12日開始實施停火。但俄-土兩國未能推動交戰雙方正式簽署停火協議。而本次柏林會議也未能促成交戰雙方領導人見面。

中東問題研究所一名專家向法新社表示，從柏林會議與會者的高規格來看，會議成果令人失望。

柏林會議期間，的黎波里南部地區仍有零星交火。利比亞民族團結政府在柏林呼籲聯合國派遣國際軍事力量，保護平民百姓。歐盟成員國預計會在今天商討是否參與這項努力。