法國總統馬克龍周三出訪以色列，參加在耶路撒冷舉行的奧斯維辛集中營解放75周年的紀念活動，四十多個政府領導人將出席明天周四舉行的紀念活動。

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法國總統府在馬克龍出訪以色列的前夕發表公告，強調總統馬克龍上任以來日復一日堅持同反猶主義做鬥爭。馬克龍表示，他每天，無論是在公開演講中，還是在網絡平台都反覆公民社會以及普通民眾同捲土重來的反猶主義做鬥爭，拒絕接受帶有仇恨的言論。他說，如果面對仇恨的言論保持沉默，那麼，我們就會成為同謀。馬克龍的這份公告被翻譯成希伯來語刊登在以色列的主流大報《新消息報》（Yedioth Ahronot）上。

馬克龍今天上午會見以色列總理內塔尼亞胡，之後會見了以色列總統Reuven Rivlin里夫林以及以色列政府反對派首腦甘茨Benny Gantz.。今天下午，馬克龍將前往拉姆安拉會見巴勒斯坦主席阿巴斯。伊朗以及巴以問題將是雙方討論的議題。

巴勒斯坦組織代表向法國媒體表示期待歐洲能夠找到解決巴以問題的機制，期待歐洲不要座而旁觀，成為解決巴以危機的主角。

此外，馬克龍還將會見居住在以色列的法國猶太人群體，今天在法國的猶太人群體對法國本土越來越頻繁的對猶太人的攻擊活動倍感擔憂。

馬克龍在以色列總統內塔尼亞胡處境微妙時期出訪耶路撒冷引發關注，內塔尼亞胡本月初因涉嫌三項貪腐起訴而向以色列國會提出一項司法豁免要求。而在以色列，向國會要求司法豁免是一項非常不得民心的舉動。

內塔尼亞胡的主要競爭對手本尼·甘茨表示，豁免要求削弱了以色列人在法律面前人人平等的價值觀，他認為，以色列今天面臨一項選擇，或者選擇內塔尼亞胡王國，或者選擇以色列國。以色列將於今年三月舉行立法大選，這將是該國12個月內舉行的第三次立法選舉。在去年3月和9月的前兩次選舉中，內塔尼亞胡領導的利庫德集團與甘茨領導的中間派聯盟藍白黨勢均力敵。