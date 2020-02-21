伊朗新冠疫情再死2人 累計4死 18確診病例

伊朗衛生當局2月21日宣布再有兩例新冠肺炎死亡病例。加上之前19日宣布的兩例，伊朗官方承認的新冠病毒死亡病例達到4例。官方累計確診病例18例。伊拉克決定禁止或嚴控人員與貨物交流。

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伊朗衛生部發言人賈漢普Kianouche Jahanpour 今天在推特上宣布，新確診13個新冠感染病例，不幸的是，其中兩人死亡。伊朗當局之前曾公布有5例確診病例，現在累計確診18個新冠病毒肺炎病例。



伊朗官方在2月19日首次正式宣布該國有新冠病毒肺炎病例存在，並宣布在庫姆Qom有兩名從未到過其他地方的老年人，被測出感染新冠病毒陽性之後，因呼吸系統疾病死亡。該國正在進行議會選舉。



今天被宣布的兩個病例的死亡地點沒有被透露。但19日伊朗當局宣布的兩個死亡病例發生在什葉派聖城庫姆。伊朗衛生部發言人今天說，在新增13個病例當中，有7例在庫姆，4例在德黑蘭，兩例在北部的吉蘭。



他表示，總體來看，檢測呈陽性的病例多少都與庫姆有關，或是那裡的居民，或者最近在那裡停留過。



庫姆位於伊朗首都德黑蘭以南150公里，是什葉派聖城，常有大量伊拉克和科威特的什葉派穆斯林前來此地朝聖。據法新社說，包括伊拉克什葉派激進首領薩德爾目前正在庫姆的一個經學院學習。反過來，眾多庫姆經學院的學生也前往伊拉克的什葉派聖城卡爾巴拉，納吉夫朝聖。



伊朗庫姆爆發新冠病毒疫情後，伊拉克和科威特都着了慌。伊拉克當局決定禁止或嚴格限制雙方的人員與貨物交流。但是談何容易，伊朗是伊拉克第二大貨物進口國，伊朗製造的產品充斥伊拉克市場，從汽車到西紅柿再到酸奶，每年伊朗對伊拉克的出口額大約90億美元。